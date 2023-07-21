已6百人次 7月熱傷害急診增6成

七月廿三日為廿四節氣「大暑」，前後是一年中最熱的日子。衛福部統計，七月至今熱傷害急診人次已達六百人次，是去年同期一點六倍。急診醫師也發現，六月至今，熱傷害、中暑患者增加一至二成，新竹縣有外送員中午跑單，頭暈擦撞自摔，甚至暈倒；也有醫院警衛服用慢性病用藥，於高溫下工作引發腎衰竭。

熱傷害不只發生在台灣，極端氣候下全球都面臨挑戰，據統計，七月第一周全球均溫在一周內連三次破紀錄，全球均溫恐達到十萬年來新高。溫度高，若再加上濕度也高，將影響人體散熱，熱衰竭、中暑案例也增多。

東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師黃彗倫說，臨床收治一名五十二歲陳姓外送員，他患糖尿病，體內水分調節功能不佳，中午時段跑單時惡心想吐、暈眩，長達數日，就醫時已熱衰竭。另一卅歲張姓外送員滿臉通紅到門診，送餐途中熱到頭暈，已發生五、六次擦撞自摔，確診為中暑。

中暑不只發生在戶外，室內也可能發生。馬偕醫院急診醫學部主任簡定國說，近日收治一名女性，到院時已昏迷、意識不清，體溫高達攝氏四十二度。詢問發現，該名女性平時在室內廚房工作，送醫前已從中午就開始在廚房洗碗數小時，到院後經緊急降溫、補充水分，才恢復意識，目前住院十天，還在治療中。

天氣炎熱，慢性病患也要注意，若服用慢性病用藥，合併水分補充不足，恐引發腎衰竭。三總中暑防治中心主任朱柏齡說，近日院內一名六十多歲警衛，連日出現惡心、嘔吐、暈眩等症狀至急診就醫，檢查尿毒飆高四倍，引起急性腎衰竭得洗腎治療，問診發現，因服用降血壓藥、利尿劑，但喝水太少惹禍。

中華民國環境職業醫學會醫師葛謹提醒，身體無法把熱排出時會有熱傷害，共分五個等級，包括痙攣、水腫、昏厥、衰竭，最後是熱中暑，死亡率恐高達三成。除在戶外活動者外，民眾若有心肺疾病、高血壓等危險因子也要特別留意。

氣象局長程家平說，氣象局App內有與中研院、國健署合作開發「健康氣象」，針對全國各區域顯示「綜合溫度熱指數」，依不同數值以「注意」、「警戒」、「危險」、「高危險」提供熱預警。中研院環境變遷研究中心研究員龍世俊分析近廿年健保數據，指數達「注意」時，熱傷害急診人數成長八成，「警戒」時人數增加一倍。