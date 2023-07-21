聽新聞
test
0:00 / 0:00

無冷鏈保鮮 蔬果載運耗損近4成

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

我國農業生產方式傳統，絕大多數的蔬果，都用露天菜車載送，不過由於地處亞熱帶，農產品卻缺乏冷鏈系統以及採收後處理，導致載運途中，徒增食物耗損多，光是從農產品生產、採收，一直到運送至消費地，源頭的食物耗損就逼近四成之多。

對此，農委會表示，相關試驗改良場所研究單位正在合作，盼制定標準作業方式，透過冷鏈以及採收後處理精進，以降低糧損。

二○二三年「強化ＡＰＥＣ糧食體系、數位化與創新科技以降低糧損與食物浪費」研討會昨在台北登場，會中邀請聯合國糧農組織（ＦＡＯ）經濟學家，針對降低糧食損失與浪費的必要性及全球面臨挑戰進行演講；反思食品浪費非營利組織（ReFED）也分享美國利用數位科技降低糧食損失與浪費的挑戰與實施現況，世界資源研究所（ＷＲＩ）則說明降低糧食損失與浪費在永續糧食體系的重要性。

農委會國際處長林家榮表示，降低糧損要從整個食物的供應鏈來談，其中包括冷鏈、採收後處理方式的改善等。

林家榮說，以往沒有冷鏈，很多果菜損失率都超過三成，如何能有一個標準作業方式，是農業部門努力的目標之一；至於糧食浪費，主要在零售端，農委會要與不同部會合作，尤其要重視教育。

農委會 農業部 美國

延伸閱讀

【Daily Podcast】泰國國會投票，皮塔無望成為總理／紐西蘭奧克蘭槍擊案／俄羅斯空襲烏克蘭黑海港口糧食設施

酷暑下務農「別勉強」 農委會5大注意事項 避免熱傷害

露天菜車載送 我農產品生產耗損比例近4成

國人年均損耗170公斤各式食物 學者提減少浪費解方

相關新聞

戶外勞工缺高溫保障 專家：別等熱死才重視

極端氣候讓全球陷入熱浪，七月以來，台灣熱傷害通報人次也居高不下。專家指出，國內訂有高溫作業指引，明訂高危行業需參考「綜合...

已6百人次 7月熱傷害急診增6成

七月廿三日為廿四節氣「大暑」，前後是一年中最熱的日子。衛福部統計，七月至今熱傷害急診人次已達六百人次，是去年同期一點六倍...

部分長照據點沒開冷氣 長輩怕中暑

長輩因未開冷氣而中暑案例頻傳，但部分長照據點憂心業務費無法支應，選擇不開冷氣，長者只好邊吹電扇，邊揮汗運動，家屬擔心長輩...

這樣也會中暑 醫院警衛服藥少做一件事竟腎衰竭

近日天氣炎熱，臨床熱傷害、中暑患者，自6月至今約增1至2成，不只是戶外，室內也會引發中暑。馬偕醫院近日收治一名女性洗碗工...

食物浪費 每人年均損耗170公斤

食物耗損情況持續未解，根據亞太糧損資料庫最新統計，台灣二○二○年一整年的糧食耗損量超過四○五公噸，相較於二○一一年的三一...

高溫+降雨 南台登革熱恐擴大

南台灣登革熱疫情持續延燒，截至昨日全台累計五二○例本土病例。衛福部疾管署表示，近日高溫加重登革熱傳播風險，加上南部降雨不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦