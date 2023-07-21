無冷鏈保鮮 蔬果載運耗損近4成

我國農業生產方式傳統，絕大多數的蔬果，都用露天菜車載送，不過由於地處亞熱帶，農產品卻缺乏冷鏈系統以及採收後處理，導致載運途中，徒增食物耗損多，光是從農產品生產、採收，一直到運送至消費地，源頭的食物耗損就逼近四成之多。

對此，農委會表示，相關試驗改良場所研究單位正在合作，盼制定標準作業方式，透過冷鏈以及採收後處理精進，以降低糧損。

二○二三年「強化ＡＰＥＣ糧食體系、數位化與創新科技以降低糧損與食物浪費」研討會昨在台北登場，會中邀請聯合國糧農組織（ＦＡＯ）經濟學家，針對降低糧食損失與浪費的必要性及全球面臨挑戰進行演講；反思食品浪費非營利組織（ReFED）也分享美國利用數位科技降低糧食損失與浪費的挑戰與實施現況，世界資源研究所（ＷＲＩ）則說明降低糧食損失與浪費在永續糧食體系的重要性。

農委會國際處長林家榮表示，降低糧損要從整個食物的供應鏈來談，其中包括冷鏈、採收後處理方式的改善等。

林家榮說，以往沒有冷鏈，很多果菜損失率都超過三成，如何能有一個標準作業方式，是農業部門努力的目標之一；至於糧食浪費，主要在零售端，農委會要與不同部會合作，尤其要重視教育。