食物浪費 每人年均損耗170公斤

食物耗損情況持續未解，根據亞太糧損資料庫最新統計，台灣二○二○年一整年的糧食耗損量超過四○五公噸，相較於二○一一年的三一三公噸，多出卅二公噸之多；依照當年人口數計算，平均每人每年平均損耗一七○公斤的食物，若換算成一個四五○克的國民便當，等同於每人每天都浪費了超過一個便當的食物量。

對於台灣人浪費食物情況不減反增，台大農經系教授徐世勳分析，和疫情、消費型態改變都有關，建議農業基礎生產規模應縮限，且農委會、環保署、衛福部應共同合作，設定減量目標並執行。

根據徐世勳研究團隊所規畫的亞太糧損資料庫顯示，二○二○年台灣糧食總損耗超過四○五公噸，其中米糧穀物占最多，總計一○六公噸，其次是水果七十七點四公噸、蔬菜七十四公噸、魚類五十七點一公噸、肉類四十五點二公噸等。

整體生產端的損耗比率為百分之卅九點一一，而消費端浪費的比率為百分之六十點八九。其中生產端耗損由農委會監督精進，但高達六成的消費端耗損，我國並沒有專責機關統籌。

徐世勳說，穀類耗損最多，主要是消費者「不愛吃米」了，過去每人每年吃一五○公斤，現在僅剩四十三公斤，但農業生產仍維持大量，導致嚴重過剩。

徐世勳也提到，我國農業沒有生產管理，加上補貼政策，讓農民有恃無恐，不過受到新冠疫情與中國大陸農產禁令，農產品供應鏈斷鏈、消費遲滯，魚、肉、乳製品、蛋品等在零售消費端的損耗量都高達八成，如果真的消費不了，就該規畫離農離牧，甩開傳統基礎農業生產思維。

中研院經濟研究所兼任研究員張靜貞表示，減少糧食損耗及食物浪費，被視為因應氣候變遷衝擊影響下的「調適」與「減緩」策略。在COP27中，也啟動連署，加速推動降低糧損與食物浪費措施，納入對抗氣候變遷的行動方案。

農委會農糧署副署長姚志旺坦言，若以稻米而言，確實種植量比較多一點，近年也鼓勵轉作雜糧，如硬質玉米、大豆等。

農委會表示，不能限制農民種什麼，只能面積超種時示警。姚志旺也以高麗菜為例，指若超種時，會發出預警，告知現在下苗下多了，讓農民自行評估。