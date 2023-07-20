這樣也會中暑 醫院警衛服藥少做一件事竟腎衰竭

近日天氣炎熱，臨床熱傷害、中暑患者，自6月至今約增1至2成，不只是戶外，室內也會引發中暑。馬偕醫院近日收治一名女性洗碗工，熱天在內場工作導致中暑昏迷，體溫飆42℃住院10天至今無法出院；三總醫院的警衛也因為天熱導致「腎衰竭」掛急診。全台熱傷害情形益發嚴重。

馬偕醫院急診醫學部主任簡定國表示，近日收治一名女性，到院時已昏迷、意識不清，體溫高達近42℃，確診為中暑。詢問發現，該名女性平時在室內廚房工作，送醫前已從中午開始在廚房洗碗數小時，到院後，經緊急降溫、補充水分，才恢復意識，目前病人住院10天，至今無法出院。

簡定國說，在高溫、濕度高的室內環境工作，尤其是廚房工作者一定要特別注意，必須隨時補充水分，於工作中應有休息時間，如果太熱要把衣領鬆開散熱，並到通風處休息，工作環境也要保持通風，避免發生熱傷害及中暑，一旦出現體溫過高、身體不適等症狀，應盡速送醫治療。

天氣炎熱即使沒有中暑，「慢性病患者」也得注意身體狀況。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡分享，三總醫院內一名60多歲的警衛，連日噁心、嘔吐、暈眩、疲勞症狀，直接掛急診，但來到急診時體溫量測正常，並非中暑，經過後續抽血檢驗後，發現尿毒素已經飆升4倍，達到急性腎衰竭，需要洗腎的狀況，查用藥與病史後，才知道是降血壓藥、利尿劑惹的禍。

朱柏齡說明，該名警衛平常在戶外場地工作，忙碌以外，水分也補充得不夠，又加上服用利尿劑、降血壓藥控制慢性病，熱天血管擴張加上藥物作用，血壓降太低，腎臟血流量不足，導致腎衰竭。

「該警衛站起身就開始頭暈。」朱柏齡說，高血壓患者通常未吃藥血壓在140到160毫米汞柱左右，吃降血壓藥後能夠降到140以下，但天熱加上藥物，讓血壓被降到90多毫米汞柱，才導致警衛出現姿勢性低血壓情形，腎功能也出現衰竭。

「高血壓、糖尿病等慢性病患者中暑風險更高。」朱柏齡表示，慢性病患者、長者因為心肺功能不好，器官功能差加上熱數數上升，更容易中暑，建議民眾多補充水分，若劇烈運動，一小時可以排出1至3公升的水分，若只補充水分會有低血鈉的狀況，也要補充鈉、鉀、電解質。但也要注意每小時不要喝超過1.5公升，即使有劇烈運動，一天也不要喝超過12公升。

朱柏齡提醒，民眾若本來有在吃降血壓藥，建議與醫師討論，並詳實告知身體發生的任何症狀，尤其有在服用利尿劑的病患，若沒有水腫狀況，且夏日流汗量多的情況下，與醫師討論是否利尿劑暫時可不吃。