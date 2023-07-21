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非聽不可／腦部退化性疾病中醫保健

聯合報／ 本報訊

腦部退化性疾病中醫保健

中醫治療肩頸問題

主講：中國附醫中醫兒科醫師許有志、中國附醫中醫傷科醫師林宏恩

時間：7月22日(六)上午9時30分至11時30分

地點：中國附醫第一醫療大樓B1第八會議室（台中市育德路2號）

洽詢：04-2205-2121轉11185

熟男的困擾：攝護腺疾病、男性更年期、性福拉警報！

主講：台安醫院泌尿科醫師葉亭均

時間：7月25日(二)上午10時至11時

地點：台安醫院一樓大廳（台北市八德路二段424號）

洽詢：02-2771-8151轉2891、2878

腎臟病預防與保健

護腎飲食聰明吃

主講：台大醫院內科部醫師賴台軒

台大癌醫營養組營養師王培賢

時間：7月25日(二)

下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院

五樓國際會議廳

台北市基隆路三段155巷57號

洽詢：02-2322-0322轉37092、37093

醫師 中醫 台大醫院

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