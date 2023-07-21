聽新聞
test
0:00 / 0:00
非聽不可／腦部退化性疾病中醫保健
腦部退化性疾病中醫保健
中醫治療肩頸問題
主講：中國附醫中醫兒科醫師許有志、中國附醫中醫傷科醫師林宏恩
時間：7月22日(六)上午9時30分至11時30分
地點：中國附醫第一醫療大樓B1第八會議室（台中市育德路2號）
洽詢：04-2205-2121轉11185
熟男的困擾：攝護腺疾病、男性更年期、性福拉警報！
主講：台安醫院泌尿科醫師葉亭均
時間：7月25日(二)上午10時至11時
地點：台安醫院一樓大廳（台北市八德路二段424號）
洽詢：02-2771-8151轉2891、2878
腎臟病預防與保健
護腎飲食聰明吃
主講：台大醫院內科部醫師賴台軒
台大癌醫營養組營養師王培賢
時間：7月25日(二)
下午1時15分至3時45分
地點：台大癌醫中心醫院
五樓國際會議廳
台北市基隆路三段155巷57號
洽詢：02-2322-0322轉37092、37093
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言