聽新聞
test
0:00 / 0:00

營養師的天然排便神器 芭樂、奇異果、香蕉都入榜

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
芭樂膳食纖維豐富，水分含量高，排便不順的民眾可多食用。圖／123RF
芭樂膳食纖維豐富，水分含量高，排便不順的民眾可多食用。圖／123RF

天氣炎熱，如果水分攝取不足，可能讓便祕問題更嚴重，有網友分享親身經驗，每次吃完火龍果，都想馬上嗯嗯，認為這可以排上天然排便神器前3名。不過，營養師劉怡里表示，如從膳食纖維含量來看，火龍果每百公克膳食纖維含量1.3公克，應該還擠不進暢便水果的前5名。

劉怡里說，水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最重要。如果多吃富含水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便祕困擾。

哪些水果可以擠進天然排便神器排行榜？劉怡里列出前五名，依次為芭樂、奇異果、香蕉、小番茄、百香果。

芭樂位居天然排便神器之首，劉怡里表示，芭樂每百公克含3.3公克膳食纖維，水分含量高，排便不順的民眾可以多多食用。

天然排便神器第2名為奇異果，每百公克含2.7公克膳食纖維，且含有維生素、礦物質及植化素，加上特殊的水果酵素，不少人吃了後，相當有感，便意十足。

第三名是香蕉，除了含有豐富膳食纖維，另有果膠，讓排便更為順暢。台灣是香蕉王國，一年四季均生產香蕉，民眾可多吃。

第四名為小番茄，富含茄紅素，維生素C含量很高，每百公克含1.5公克膳食纖維，不僅有助於排便，還是抗老、預防攝護腺癌的好食物。

第五名則為百香果，不僅膳食纖維含量豐富，高鉀、維生素A及B2的含量也多，可幫助排便順暢又助消化。

劉怡里指出，膳食纖維來源眾多，除了天然蔬果，全穀類（糙米）、根莖類（地瓜）也是不錯選擇，常有便祕困擾的人，每天如能吃上1碗五穀雜糧飯，一定可有助於排便。

老年人常有便祕問題，劉怡里建議，可適量飲用黑棗汁，或直接吃黑棗，暢「便」效果不錯。

香蕉 火龍果

延伸閱讀

多吃藍莓、堅果能預防失智？預防失智最好的「麥得飲食」有哪4個重點？

沒有火龍果！營養師公布天然排便神器排行 嗯嗯困難可多吃這5種水果

別大意！研究：慢性便祕與認知能力下降有關

營養師公布天然排便神器排行 嗯嗯困難可多吃這5種水果

相關新聞

天氣炎熱竟怕沒錢不開冷氣 長照社區據點靠這兩方式撐

我國長照政策，為廣設據點鼓勵長輩出門，參與社區活動，預防延緩失能活動，沒想到卻發生長者邊吹電扇，邊揮汗運動的窘境。近日有...

桃園、台南、高雄等6地區降豪雨！持續至今晚

中央氣象局今17:10發布豪雨特報，包括桃園市、台南市、高雄市等6地區會有豪雨，台北市、新北市等14地區大雨特報。影響時...

高雄市屏東縣大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，...

樂桃沖繩回台航班遇漢光演習折返 延誤4小時返桃機

樂桃航空今天上午由沖繩飛台灣MM923航班，原定上午8時50分降落桃園機場，但因受漢光演習影響，航機在接近新北市石門上空...

杜蘇芮颱風最快明晨生成 恐逼近台灣？ 氣象局：周日是關鍵

今天凌晨2時菲律賓東方海面新形成熱帶性低氣壓，中央氣象局預報中心技正王君賢表示，目前正在整合、發展當中，未來行進隨著海溫...

新竹爆熱2外送員拚單中暑 醫：防曬外套要透氣

台灣各地持續高溫，新竹縣近來就有2名外送員為了拚收入，把握中午尖峰時段努力跑單，沒想到卻出現噁心想吐、暈眩等症狀，其中一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦