營養師的天然排便神器 芭樂、奇異果、香蕉都入榜

天氣炎熱，如果水分攝取不足，可能讓便祕問題更嚴重，有網友分享親身經驗，每次吃完火龍果，都想馬上嗯嗯，認為這可以排上天然排便神器前3名。不過，營養師劉怡里表示，如從膳食纖維含量來看，火龍果每百公克膳食纖維含量1.3公克，應該還擠不進暢便水果的前5名。

劉怡里說，水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最重要。如果多吃富含水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便祕困擾。

哪些水果可以擠進天然排便神器排行榜？劉怡里列出前五名，依次為芭樂、奇異果、香蕉、小番茄、百香果。

芭樂位居天然排便神器之首，劉怡里表示，芭樂每百公克含3.3公克膳食纖維，水分含量高，排便不順的民眾可以多多食用。

天然排便神器第2名為奇異果，每百公克含2.7公克膳食纖維，且含有維生素、礦物質及植化素，加上特殊的水果酵素，不少人吃了後，相當有感，便意十足。

第三名是香蕉，除了含有豐富膳食纖維，另有果膠，讓排便更為順暢。台灣是香蕉王國，一年四季均生產香蕉，民眾可多吃。

第四名為小番茄，富含茄紅素，維生素C含量很高，每百公克含1.5公克膳食纖維，不僅有助於排便，還是抗老、預防攝護腺癌的好食物。

第五名則為百香果，不僅膳食纖維含量豐富，高鉀、維生素A及B2的含量也多，可幫助排便順暢又助消化。

劉怡里指出，膳食纖維來源眾多，除了天然蔬果，全穀類（糙米）、根莖類（地瓜）也是不錯選擇，常有便祕困擾的人，每天如能吃上1碗五穀雜糧飯，一定可有助於排便。

老年人常有便祕問題，劉怡里建議，可適量飲用黑棗汁，或直接吃黑棗，暢「便」效果不錯。