居家托育人員服務 國家幼苗安心守護

「她說我是她孩子白天的媽媽，她是孩子晚上的媽媽，讓我很感動，家長把我當成家人一樣對待，一起分享寶貝成長的點滴。」一段簡單的分享背後，藏著的，是多少托育人員的用心對待，臺中市第六區居家托育服務中心的托育人員鍾小姐說，每個孩子都是父母的心頭肉，當然都希望有人用心呵護，所以看到居家托育人員宛如媽媽般的照顧後，就會非常放心把孩子交給我們。

時代改變，家中只有獨生子女的家庭越來越多，鍾小姐所帶的托育兒也有很多類似情況，他分享說，透過居家托育人員採用類家庭的方式照顧，年紀大的孩子可以學習照年紀小的孩子，年紀小的孩子有學習模仿的對象，托育兒們一起分享午餐、點心、餅乾、水果、玩具，學習小小團隊合作及生活自理的能力，這無疑是對0-3歲的嬰幼兒非常適合的。

居家托育人員採用類家庭的方式照顧0-3歲的嬰幼兒，幫助頗多。 圖／臺中市政府社會局提供

臺中市第三區居家托育服務中心的托育人員分享的另一則故事也令人印象深刻，一位獨力扶養四名幼兒的單親媽媽，因為需要兼顧孩子，只能選擇當臨時工，收入微薄，家中經濟也陷入困境，所幸透過居家托育服務中心，協助媒合住家附近的托育人員，同時申請到托育補助，不僅減輕育兒經濟壓力，媽媽穩定就業，孩子也能受到更完善良好的照顧，能從困境走向穩定，讓家庭往好的方向前進，這樣的過程，著實令人動容。

居家托育服務中心的介入協助，讓不少經濟陷入困境的家庭生活重新步上軌道。 圖／臺中市政府社會局提供

每個有需求的家長當然都希望找到適合且合格的居家托育人員，但是，該怎麼尋找呢? 首先可以向培訓托育人員的機構查詢，透過機構所轉介的保母，多半是已受過專業職前訓練或已取得國家證照的托育人員，後續還有機關持續做進階訓練與追蹤輔導的工作；也可以找各地的居家托育服務中心協助媒合，或上衛生福利部社會及家庭署托育媒合平台系統查詢，當然，跟親友、鄰居、同事打聽，或社區公佈欄尋找，也都能夠獲得相關資訊。

找居家托育人員應該注意甚麼呢，臺中市居家托育服務中心建議爸媽擬定送托計畫，包含送托的時段是半日或是平日、假日是否需要臨托、托育地點與家裡的距離接送是否方便、托育的預算上限以及對托育人員的期待等，同時善用各方管道來選擇優質保母，像是打聽口碑，或是直接請居家托育服務中心協助，都能讓爸媽更安心。

居家托育人員用心照顧，父母好安心。 圖／臺中市政府社會局提供

要給孩子一個安心成長的環境，絕對少不了父母的積極參與，實地瞭解送托地點的空間環境是否安全且有足夠活動空間、保母是否擁有合格服務證書、個人特質與理念、收托育的人數、同住成員的狀態等，還有隨時關心孩子的成長、留意孩子的情緒變化、跟保母建立良好的溝通模式以及簽訂契約(契約範本可向臺中各居家托育服務中心索取)，都有助於托育品質的提升。

順便幫各位家長科普一下托育的規定，同一空間2歲以下兒童，最多2人，同一空間最多4名兒童(2名以上托育人員，在「同一處所」共同托育，最多就是 4名兒童喔)，每1名居家托育人員托育收托至多4名兒童(含未滿2歲2名、滿2歲2名)，以上規範限半日、日間、延長或臨時托育型態，其餘收托型態，可至全國法規資料庫查詢。

有問題免擔心，育兒神隊友身邊就有。 圖／臺中市政府社會局提供

如果還有其他相關問題也不用擔心，育兒神隊友就在身邊，臺中市目前共有六區居家托育服務中心，提供托育諮詢服務及輔導、托育媒合及協助托育人員與家長簽約、辦理托育人員申請居家式托育服務登記制、訪視輔導托育人員、辦理托育人員在職課程、社區宣導、親職講座等服務內容，陪伴新手爸媽，守護每位寶貝安心長大。

更多資訊請上https://www.society.taichung.gov.tw/13710/13735/13738/13753?PageSize=30&type=140

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