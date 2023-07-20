42歲男與蘋果賈伯斯患同病 「精靈炸彈」核種治療救命

一名42歲男性，時常感到全身無力、冒冷汗、全身顫抖，在診所就醫時，發現不明原因嚴重低血糖症，後續轉介三總進一步檢查，竟發現胰臟、肝臟有多處腫瘤，經過病理切片，確診為胰臟神經內分泌腫瘤合併多處肝臟轉移，因過度分泌胰島素，導致嚴重低血糖症狀。由於腫瘤已多處轉移，無法手術，最後經過胜肽受體放射性核種治療（PRRT），終於讓腫瘤體積縮小。

三總核子醫學部醫師林立凡表示，神經內分泌腫瘤是一種會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤，約80%機率發生在胰臟、胃腸道器官，像是類癌腫瘤、胃泌素瘤、胰島素瘤、嗜鉻細胞瘤等，也有少數不分泌荷爾蒙、較少症狀，但默默擴散的類型。

林立凡說，神經內分泌腫瘤十大警訊，包括盜汗、熱潮紅、發熱、低血糖嚴重飢餓感、心悸、皮膚炎、慢性腹瀉、氣喘、反覆型胃潰瘍、咳嗽。根據衛福部109年癌症登記報告，當年新診斷個案為1963人，雖然占比3.9%不高，但因變化多端症狀，使得診斷困難，通常約5至7年才能診斷出，約一半新診斷個案發現時已經轉移，例如美國蘋果電腦創辦人賈伯斯，就是因為罹患胰臟的神經內分泌腫瘤過世。

林立凡表示，神經內分泌腫瘤的治療主要有手術切除，不過多數患者被診斷時已經轉移，因此只能選擇體抑素類似物藥物療法、口服標靶藥物及傳統化學治療，但可選擇的治療藥物不多，且只能控制症狀，預後相對較差。其他如體外放射治療、射頻灼燒術、酒精注射等治療方式，僅能在條件適合的病灶下緩解症狀。

該名42歲男性患者經評估無法手術，先安排體抑素類似物及標靶藥物治療， 經過3個月影像追蹤，腫瘤沒有減小，且每日仍會反覆發生嚴重低血糖症狀，需要依靠高濃度糖水急救，「天天得掛著糖水線」。林立凡說，經過醫病溝通後安排PRRT治療，藥物精準攻擊胰臟、肝臟內的腫瘤細胞，治療7周病灶縮小，治療12周血糖穩定，無需再用糖水急救，治療16周可見胰臟、肝臟腫瘤明顯縮小。這位也是三總首例使用PRRT治療的患者。

林立凡表示，胜肽受體放射性核種治療（PRRT），是一種應用於神經內分泌腫瘤的新式放射性同位素治療，使用放射性同位素鎦-177 （Lu-177）以及專門針對腫瘤細胞的體抑素類似物，當標定好鎦-177的體抑素類似物，經由靜脈注射進入人體後，便會尋找腫瘤細胞表面特定受體進入腫瘤細胞內，同位素鎦-177釋放貝他射線破壞腫瘤細胞，其餘細胞不受影響，同時以胺基酸輸液保護代謝藥物的腎臟，降低身體其他器官所接受之放射性影響，宛如「精靈炸彈」，精準找到目標後才引爆，準確破壞腫瘤細胞，讓正常細胞不受傷害。

林立凡說，「新英格蘭醫學雜誌」研究結果指出，PRRT治療與傳統體抑素類似物療法比較，以20個月疾病無惡化存活期做比較，PRRT治療組可達65.2%，而傳統體抑素類似物治療組僅為10.8%。在整體存活期方面，PRRT組其2年存活率約80%，而對照組則未滿50%。因為患者腫瘤中需要有相對應受體，才可接受治療，臨床上約有三分之一病友受體量不足，不建議採取此種治療法；副作用部分，因仍有放射線，且需從腎臟排污，不適合孕婦、腎功能不佳者。

國際上訂定，神經內分泌腫瘤的PRRT標準治療流程為4次，每次治療間隔2個月，目前陸續於歐美及我國通過審查，核准治療使用。林立凡表示，該項治療目前為自費，一次療程約90萬，四次要300多萬，每年我國約1500多位患者，期許健保考量納入給付範圍。