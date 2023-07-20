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午後雷陣雨 台南大內區1小時降雨逾百毫米

中央社／ 台南20日電

午後雷陣雨影響，台南市大內區今天下午1小時雨量突破100毫米，南化區2小時也逾100毫米，但僅局部區域路面積水，因降雨多未落在水庫集水區，無法有效挹注水庫蓄水。

中央氣象局南區氣象中心告訴中央社記者，台南今天午後雷陣雨影響，局部區域降下豪雨，國家災害防救科技中心也對台南市發布豪雨特報。

南區氣象中心觀測，截至晚上6時30分，台南市大內區3小時累積雨量141毫米，其中下午4時40分至5時40分的1小時，雨量突破100毫米；南化區雨勢也不小，2小時累積雨量逾100毫米。

台南水情資料顯示，除大內區、南化區累積雨量超過100毫米，玉井區85毫米，左鎮區67.5毫米，這些區域多是山區。

台南市政府調查，大內區、南化區等雨勢較大行政區，僅局部路面積水，未傳出災情。

水利局表示，台南近幾天午後雷陣雨影響不少行政區，但可惜的是，雨勢未落在水庫集水區，無法有效挹注水庫蓄水。

水利署南區水資源局最新水情顯示，截至晚上6時，以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，蓄水率14.02%，有效蓄水量7105萬公噸；連通曾文水庫的烏山頭水庫，蓄水率60.83%，有效蓄水量4818萬公噸；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水率77.34%，有效蓄水量6921萬公噸。

曾文水庫 台南 雨量

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