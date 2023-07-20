多雷雨不利登革熱化學防治 台南增34例創單日新高

近來台南多雷雨，不利於登革熱化學防治；市府衛生局今天公布新增34例本土性登革熱病例，創下今年單日新高，疫區也多了關廟區，全市累計431例，疫區增至12個行政區。

衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增34例本土性登革熱。其中，永康區12例，東區7例，仁德區9例、安南區3例、南區、北區及關廟區各1例，年齡介於9歲至71歲；11例是擴大採檢發現，23例由診所或醫院通報。

衛生局分析，台灣登革熱病媒蚊是白線斑蚊及埃及斑蚊，其中埃及斑蚊壽命長達30天，且有多人吸血特性，傳播登革熱能力高出白線斑蚊數10倍；埃及斑蚊主要分布在嘉義布袋以南，台南地理位置和氣候形態適合埃及斑蚊孳生，只有積極滅蚊，才能控制登革熱散播。

台南市登革熱疫情全是第一型病毒，典型症狀有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等，市場及學校是近期防疫重點。

衛生局昨天在東區、仁德區及安南區共調查225戶、其中陽性戶4戶查獲4個陽性容器，開立4張舉發單。

台南市累計431例本土性登革熱病例，分布在仁德區、東區、中西區、善化區、永康區、安南區、北區、南區、新化區、歸仁區、新營區及關廟區共12個行政區。