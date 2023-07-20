久站小腿血管如「蚯蚓」扭曲 醫：壓力襪沒效恐得手術

一名70多歲老伯伯，年輕時從事餐飲業，時常一天久站10至12小時，腳上滿佈靜脈痕跡，腳踝更出現潰傷，狀況持續長達近3年，經歷整性外科、皮膚科治療都沒改善。後經血管外科靜脈曲張微創手術處理，才降低下肢靜脈壓力，潰傷也漸漸癒合。國泰醫院心血管中心心臟血管外科主治醫師陳綱隆表示，彈性襪雖然可緩解靜脈曲張症狀，但較為嚴重的病患仍需要通過手術治療。

陳綱隆指出，一般狀況下，血液經心臟收縮加壓推送至動脈、全身組織，再由靜脈回流至心臟；回流過程是逆著地心引力方向傳送，因此下肢靜脈需藉靜脈瓣膜來防止血液逆流，並靠著腳的肌肉擠壓深部靜脈把血液送回心臟。

陳綱隆說，民眾長時間維持同姿勢，缺乏肌力運動，難以擠壓深部靜脈，血液無法順利回流至心臟，長期下來讓下肢靜脈壓力過高、靜脈血管容易變形，甚至導致靜脈瓣膜鬆垮，最後造成靜脈逆流進而造成靜脈曲張。因此有些人會出現蜘蛛網狀血管增生或是如蚯蚓般的扭曲血管。

「下肢血管扭曲，不是只有美觀問題，可能會讓皮膚發炎、雙腿色素沉積，甚至出現無法治癒的潰瘍。」陳綱隆表示，發生原因有可能年長或家族遺傳因素所導致。但深部靜脈病變、懷孕、肥胖、長時間久站的人，也會造成靜脈壓力上升，成為好發的族群。

陳綱隆說，若要預防靜脈曲張，可以藉由肌肉的擠壓來改善靜脈回流，也抬腳高於心臟來幫助靜脈回流。平時應避免久坐久站，並由腳踝至大腿從下向上按摩，以及穿著醫療彈性襪，使血液不要滯留在腳部。然而某些嚴重病患使用彈性襪效果不彰，需要手術治療。

陳綱隆進一步解釋，治療方式分成「硬化劑」和手術治療，硬化劑針對較輕微的靜脈曲張，但無法改善深層大隱靜脈逆流；而手術可分成傳統「靜脈結紮抽取術」以及「微創血管內雷射」和「超級膠水黏合」等。他分析，傳統結紮抽取術傷口較大及術後的疼痛感劇烈，費用由健保給付。

至於「微創血管內雷射」則是藉由超音波導引穿刺大隱靜脈，把雷射的探頭送至大隱靜脈內來燒灼而達到靜脈閉合的效果，健保並不給付，幾乎沒有傷口，但雷射熱能可能使神經受損造成術後大腿麻痹，且術後仍須穿著彈性襪。

陳綱隆說說，「超級膠水」主要是利用生物膠將大隱靜脈黏合以阻隔靜脈逆流，而膠水的好處在於術後沒有神經受損的副作用且術後也不需穿著彈性襪，術後恢復時間短。他提醒，靜脈曲張有各種不同的分級，應先尋求專科醫師看診，找出病灶所在，再依病變血管選擇用硬化劑治療、皮膚表淺雷射、傳統開刀根除血管或利用血管內雷射治療。