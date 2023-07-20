40多歲男常抖不停 竟是胰臟神經內分泌腫瘤惹禍

一名42歲男性常抖不停、冒冷汗，到醫院測量血糖竟不到正常人一半，進一步檢查胰臟及肝臟多處有腫瘤，診斷是胰臟神經內分泌腫瘤合併肝臟轉移，因過度分泌胰島素，嚴重低血糖。

咳嗽、胸悶、腹瀉、頭暈、盜汗、皮膚潮紅、血壓飆高。現代人生活步調快速、壓力大，時常碰到這些症狀，就醫可能被診斷是呼吸道、心血管或腸胃道疾病，但三軍總醫院核子醫學部主治醫師林立凡今天在記者會提醒，這些症狀都有可能源自同一種癌症，神經內分泌腫瘤。

林立凡解釋，神經內分泌腫瘤是會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤，有可能在人體許多器官中發現，其中約8成發生在胰臟及胃腸道器官。據生長位置及分泌荷爾蒙腫瘤可分成類癌腫瘤、胃泌素瘤、胰島素瘤等型態，也有少數不分泌荷爾蒙、較少症狀，但默默擴散的類型。

據衛生福利部109年癌症登記報告，當年度新診斷個案數為1963人，占所有癌症約3.9%，雖在台灣不是常見癌症，但因變化多端症狀，造成診斷困難，平均耗時5至7年才被診斷，約一半新個案已發現轉移，美國蘋果電腦創辦人賈伯斯就是因為罹患胰臟的神經內分泌腫瘤病逝。

林立凡說，神經內分泌腫瘤主要與遺傳有關，高風險族群是有內分泌腫瘤疾患家族史者，會持續分泌胜肽類或胺類神經荷爾蒙，如血清素、胰島素、胃泌素，因此可能引起神經內分泌腫瘤10大警訊，包含盜汗、熱潮紅、發熱、心悸、皮膚炎、慢性腹瀉、氣喘、低血糖、反復性胃潰瘍及咳嗽等。

神經內分泌腫瘤的治療主要有手術切除，體積較小、沒有轉移的病灶，有機會經手術根除，預後較佳；但多數病人被診斷時已轉移，只能選擇體抑素類似物藥物療法、口服標靶藥物及傳統化學治療，可選擇的治療藥物不多，只能以控制症狀為主，預後相對較差。

至於體外放射治療、射頻灼燒術、酒精注射等治療，雖條件適合病灶能有減緩症狀功效，但非所有病灶都符合。近年新式放射性同位素治療「胜肽受體-放射性核種治療」，林立凡提醒，新療法自費金額高，有暫時性白血球低下副作用，約有1/3體抑素受體表現量不足，不適用新療法。