雲林海洋音樂祭熱情登場 森林海浴熱歌勁舞超動感
2023雲林海洋音樂祭將於7月29日起兩個周末，在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，除了各種海洋沙灘活動、海岸市集，最大亮點是防風林開發的西濱最美森林秘境開箱打卡，雲林縣府今天舉行開幕式，歡迎大家來台61幸福公路暢玩雲林沿海各景點，享受海洋音樂祭與森林祕遊樂趣。
今天開幕式由雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、雲嘉南濱海國家風景區管理處課長洪瑞鴻、四湖鄉長吳勁葦等人共同主持，一開場熱情的搖擺舞團，帶來浪漫風情的搖擺舞，全台最性感的Luxy girl女團驚喜現身，舞力全開炒熱音樂祭。
張麗善說，三條崙海水浴場及鄰近林帶，經過改造復育，已成雲林海岸避暑熱點，更是擁有全台第一所通過國際風箏衝浪組織IKO認證的風箏衝浪學校，感謝交通部觀光局雲嘉南國家風景管理處的支持，雲林海洋音樂祭今年邁入第5年，每年夏季吸引人潮，帶動雲林沿海觀光熱季。
四湖鄉長吳勁葦指出，三條崙海岸防風林多年復育，已成為林木豐富的海岸生態森林祕境，是國內少數結合海岸森林的海水浴場，觀海賞景不再受炎熱天氣影響，鄰旁更有國內知名的海清宮包公廟，是適合老少親水避暑的最佳去處。
陳璧君說，今年海洋音樂祭規畫完整的濱海夏日玩樂懶人包，集結音樂表演、夏日市集、沙灘排球、泡泡水樂園、SUP體驗、限量美食及海岸微旅行，還有迷人的比基尼秀girl，最大亮點是運用鏡球及浪漫紗幔的夢幻元素，將防風林區布置成森林秘境，打造耳目一新的打卡熱點，7月29日起兩個周末，帶來系列拉丁動感舞的搖擺舞會與多元音樂演出，歡迎把握機會到雲林感受音樂祭的熱力，詳情可上縣府官網查詢。
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