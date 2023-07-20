雲林海洋音樂祭熱情登場 森林海浴熱歌勁舞超動感

2023雲林海洋音樂祭將於7月29日起兩個周末，在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，除了各種海洋沙灘活動、海岸市集，最大亮點是防風林開發的西濱最美森林秘境開箱打卡，雲林縣府今天舉行開幕式，歡迎大家來台61幸福公路暢玩雲林沿海各景點，享受海洋音樂祭與森林祕遊樂趣。

今天開幕式由雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、雲嘉南濱海國家風景區管理處課長洪瑞鴻、四湖鄉長吳勁葦等人共同主持，一開場熱情的搖擺舞團，帶來浪漫風情的搖擺舞，全台最性感的Luxy girl女團驚喜現身，舞力全開炒熱音樂祭。

張麗善說，三條崙海水浴場及鄰近林帶，經過改造復育，已成雲林海岸避暑熱點，更是擁有全台第一所通過國際風箏衝浪組織IKO認證的風箏衝浪學校，感謝交通部觀光局雲嘉南國家風景管理處的支持，雲林海洋音樂祭今年邁入第5年，每年夏季吸引人潮，帶動雲林沿海觀光熱季。

四湖鄉長吳勁葦指出，三條崙海岸防風林多年復育，已成為林木豐富的海岸生態森林祕境，是國內少數結合海岸森林的海水浴場，觀海賞景不再受炎熱天氣影響，鄰旁更有國內知名的海清宮包公廟，是適合老少親水避暑的最佳去處。