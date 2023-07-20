宜蘭腦瘤患者難赴台北接受治療　聖母醫院新設備解困局

宜蘭1位腦瘤患者因家庭因素無法前往台北接受新式治療，恰逢羅東聖母醫院購入新型放射線治療機器Elekta Versa HD，可執行腦部立體定位放射手術（SRS），解決了患者的困局。聖母醫院近日耗費2億元購入新式設備，是宜蘭唯一1台，盼宜蘭患者能就近接受治療，

家住冬山的60歲林先生是直腸癌患者，在聖母醫院治療2、3年，雖然採佛系治療，一直堅持與病魔對抗，病情穩定；今年6月，癌細胞轉移到腦部，腫瘤大小約0.5公分，不易手術，若用傳統放射療法恐曠日廢時且面對較多副作用。林先生因家庭因素，難以赴台北接受新式SRS療法，只能繼續採取保守療法，無法根治。

今年7月，院方購入Elekta Versa HD新設備，可謂一場及時雨，林先生可以在宜蘭接受SRS，他也欣然同意，成為第一批受惠的患者。聖母醫院指出，傳統放射治療需要20次左右，SRS僅須進行1次治療，且療效較佳、副作用更低，林先生將能享受更好的術後生活。

聖母醫院腫瘤治療中心主任何俊慜表示，宜蘭每月約有2到3位患有小腦瘤、且符合健保條件、可以做SRS的患者，過去院方只能轉介到台北；這個數字看似不高，其實是因為民眾不知道新技術，大多接受傳統放射治療，今後將有更多病患能使用新機器，不僅限於腦瘤，也能用於全身。