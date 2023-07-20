國家級警報響恐致災性降雨 嘉義縣、雲林縣大雷雨

氣象局發布嘉義縣、雲林縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。氣象局並針對兩縣市大雷雨並發布災防告警訊息。

大雷雨即時訊息示警區域：雲林縣古坑鄉，嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉。

氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄市及雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、中南部地區及新竹、苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

豪雨：雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市。

大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。