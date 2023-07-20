固定性伴侶也難逃、一生中感染HPV機率達8成 告五人任衛教大使

一個人一生中有高達8成的機率會感染HPV，台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰表示，HPV有高度傳染性，主要透過性行為傳播，長期反覆感染可能導致子宮頸癌、菜花等疾病。為了民眾更加認識HPV病毒，此次邀請「告五人」擔任衛教大使，並推出「又到天黑—晨曦版」作為主題曲推廣。

黃信彰指出，HPV為人類乳突病毒，感染多無症狀，並且約9成民眾可在一年內清除感染；惟長期反覆感染可能導致子宮頸癌、口咽癌／頭頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌和菜花等疾病。

黃信彰也說，HPV雖然主要透過性行為傳播，但仍可能附著在身體其他部位，若是接觸皮膚、粘膜等接觸也有可能感染。性伴侶多寡不可直接跟HPV感染率劃上等號，即使單一性伴侶，仍有6成的機率感染；若是一生中累計3至6位性伴侶，感染風險高達9成。

黃信彰表示，目前全球已經有53個國家實施男女共同接種 HPV 疫苗政策，台灣在提升青少年女性的HPV疫苗接種涵蓋率最明顯的成果，國一女生接種涵蓋率已高達84.7%，而接種HPV疫苗產生抗體可以有效預防感染，更對癌症預防效果達7成。

台灣家庭醫學醫學會副理事長李龍騰也說，全球有5%的癌症都與HPV相關，多數都是由HPV引起的子宮頸癌近年來也有年輕化趨勢。再者，感染HPV引發的口咽癌個案仍在上升；2020年台灣男性口腔、口咽及下咽癌發生率更比女性高出近10倍。

李龍騰說，感染後能自然產生HPV 16抗體的男性不到5%，而HPV相關的口咽癌（口咽鱗狀細胞癌）有大約85%是由HPV 16感染所導致，因此相較於女性，男性其實有著更高的感染風險，因此男、女都應該及早落實預防。