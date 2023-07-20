全球首例！9歲童右眼瞼長2顆不痛的硬塊 竟是基因變病

9歲龍姓男童因右下結膜出現2顆無痛性結節到台中榮總開刀，經病理切片診斷為免疫球蛋白G4相關性的罕見基因變病疾病。台中榮總兒童過敏免疫科醫師蔡明瑾說，這疾病成人有極少數個案報告，在兒童則為目前所知全球第一例。由於男童在治療期間復發，院方根據免疫及基因檢查結果，給予抗介白素-5的單株抗體，目前病症穩定且無復發。

蔡明瑾說明， 免疫球蛋白G4相關性疾病是一全身性發炎纖維化疾病，可侵犯全身各個器官，造成腫瘤樣病灶、阻塞、器官衰竭。其診斷基於臨床表現、免疫球蛋白G4上升、典型的細胞病理表現，在治療上類固醇雖然多數能控制病況，但一旦減藥或停藥，有高達6至7成病人會再復發，最適當的治療方式，學界仍在積極研發中。

男童母親表示，2021年七月因兒子右眼腫腫的，發現右眼下眼瞼有二個硬塊，在診所治療無改善後，轉至台中榮總就醫。

蔡明瑾說明，男童右眼下眼瞼二顆無痛性節結，經手術切除後，發現是免疫球蛋白G4相關性疾病，使用類固醇後，在男童右下結膜發現二顆無痛性結節，經手術切除，病理切片診斷為免疫球蛋白G4相關性疾病，屬於罕見的嗜酸性白血球性血管中心纖維化病變，並接受標準類固醇治療，在減藥過程中，結節又復發。

蔡明瑾指出，這疾病成人有極少數個案報告，在兒童則為目前所知全球第一例，由於其嗜酸性白血球異常升高且有CHIC2基因缺失，和FIP1L1-PDGDRA 融合基因增加。