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馬來貘「貘克」死因急性肺水腫 北市動物園：天氣影響機率低

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
馬來貘「貘克」18日不幸離世，台大獸醫團隊也前往動物園對「貘克」進行病理解剖，發現死因為急性肺水腫，推測因天氣影響機率較低。圖／台北市立動物園提供
馬來貘「貘克」18日不幸離世，台大獸醫團隊也前往動物園對「貘克」進行病理解剖，發現死因為急性肺水腫，推測因天氣影響機率較低。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園熱帶雨林區的馬來貘「貘克」18日下午不幸離世，由於「貘克」年僅7歲9個月，被外界質疑是否因近期天氣太熱影響，台大獸醫團隊今早前往動物園解剖，園方說，初步診斷為急性肺水腫，進一步發現「貘克」存在慢性胸膜肺炎的潛在問題，而感染較可能是主要的肇因，推測因天氣影響機率較低，目前已採集相關檢體送驗，預計2周會有結果。

「貘克」昨天下午不幸離世，發言人曹先紹昨天下午受訪表示，「貘克」年齡大約7歲多，15日下午就有食慾下降、17日開始出現不吃東西狀況，病程發展狀況很快，經過搶救，18日下午仍不幸離世。

今天早上台大獸醫團隊也前往動物園對「貘克」進行病理解剖，園方說明，初步診斷死因為急性肺水腫。由於動物園今年3月才為「貘克」進行例行採血檢查，相關數值均在正常範圍內。

動物園表示，今天透過解剖進一步發現「貘克」存在慢性胸膜肺炎的潛在問題，而感染較可能是主要的肇因，推測與近期天候所造成熱緊迫而突然致死的機率並不高，至於感染病原的種類，病理解剖時已採集相關檢體送驗，後續亦會針對採樣組織進行診斷工作，預計2周以後才會有初步的結果。

目前動物園將針對雨林區所照養的馬來貘個體，進行必要的健康檢查工作，並對現場照養環境進行消毒及加強消暑的設施。

動物園
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