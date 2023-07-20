長期待冷氣房忘了補水 血液黏稠恐釀心血管疾病

天氣炎熱，許多人整天躲在冷氣房，心臟科醫師提醒，長時間待冷氣房，體內水分流失不自知，恐導致體內血液黏稠度提升，增加心血管疾病風險，呼籲沒流汗也別忘了補水。

天氣高溫讓人受不了，李綜合醫院今天發布新聞稿，駐診大甲李綜合醫院的台中榮總心臟內科醫師黃祺耀表示，水喝得少讓人體代謝變慢，或出入溫差過大的冷氣房，導致血管急速收縮，皆是夏天容易忽視、產生心血管疾病的問題。

黃祺耀表示，夏天氣溫高容易流汗，人體血管擴張，血流量比平常增加，如果忘記補充水分，身體缺水血液變得濃稠，使血液流動緩慢和滯留，便會提高血栓堵塞和心血管疾病的風險。

黃祺耀指出，暴露在太陽底下工作的人，如外送人員、建築工地人員、農民等，要隨時補充水分，長時間待在冷氣房內，雖沒流汗但是空氣乾燥，也會造成人體水分流失，不要忘了補水。

天氣持續高溫，黃祺耀說，室內外溫差高，自室外進入室內，血管急速收縮的情形下，可能造成心血管血流受阻或異常，建議可以先做喝水、洗臉等散熱的調節動作，避免身體不適應。

黃祺耀指出，心血管疾病風險夏天依舊存在，尤其是高血壓、高血脂、高血糖的三高患者，在酷熱的夏天，經常熱到吃不下飯，或是減少運動量，他提醒一定要定期規律飲食、運動，可選在夜晚或室內運動，同時按時服藥，補充水分，還能預防中暑。

黃祺耀建議，補充水分以白開水為主，可適時喝運動飲料補充電解質，盡量避免喝含糖飲料，容易造成肥胖，過重或肥胖皆是心血管疾病的主要危險因子。夏季除預防中暑外，如出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，或是有心絞痛，應立即就醫。