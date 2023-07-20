癌細胞釋「別吃我」訊號削弱療效 長庚做這件事槓上它

癌細胞面對免疫系統時，會釋放出「不要吃我」的訊號，讓癌細胞無法徹底被清除。長庚團隊與美國安德森癌症中心合作，針對癌細胞釋放出不要吃我的二大因子CD47及PD-L1，研發出抑制癌細胞發出訊號的單株抗體，幫助放射治療可以有效得發揮作用，治療晚期癌症。該藥物最快3年後完成臨床試驗上市使用。長庚的研究也在去年6月刊登在免疫學界頂尖國際期刊「科學免疫」（Science Immunology）中。

放射治療是對付癌症的治療手段之一，林口長庚放射腫瘤科助理教授級主治醫師謝承恩說，癌細胞非常聰明，人體的免疫系統由巨噬細胞，吞噬不好的細胞，但癌細胞面對要吃掉它的敵人時，會透過CD47及PD-L1釋放出「不要吃我」的訊號，得以逃過一劫。

謝承恩說，放療其實不只可以幫助破壞腫瘤，還可以活化身體的免疫系統，當免疫系統能力增強時，癌細胞正常來說會更容易被消滅，但是以前的研究都發現，晚期的癌症患者（癌細胞已經轉移到遠端組織）接受放療，沒辦法破壞到遠處轉移的病灶，僅有5％的晚期癌症患者，接受化療有「全身性」抗癌的效果。

過去一直不曉得，放療的全身性抗癌效果為什麼這麼有限，直到近年的研究才發現，癌細胞會釋放「不要吃我」訊號作祟，而且放射治療之後，癌細胞的CD47及PD-L1的表現力道更強，免疫逃脫效果更劇烈，才使全身性抗癌效果有限。

既然找出關鍵原因，謝承恩表示，長庚與美國團隊開始著手研發「CD47抑制劑」，如果不要吃我的訊號被抑制，癌細胞就能乖乖就範。目前CD47抑制劑已經來到最後人體試驗的階段，最快2到3年後就能完成臨床試驗。

謝承恩表示，如果藥劑完成研發，希望可以先治療肝癌、大腸癌、頭頸癌的患者，這三類癌症是台灣常見的癌症，而且晚期患者，多數沒有更好的治療方法，如果放療搭配新藥劑的使用，能讓放療的效果發揮到最大，也就能讓這三類晚期癌症的患者有新的治療方法，增加存活率。