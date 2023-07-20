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東勢埤豐橋7/24封閉 山城居民車輛改道這樣走

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
銜接台中市豐原區與東勢區的埤豐橋，舊橋將於7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾車輛改行長庚橋，緊急救災救護車輛可行駛便橋，新橋預計2025年完工。圖／台中市警察局東勢分局提供
銜接台中市豐原區與東勢區的埤豐橋，舊橋將於7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾車輛改行長庚橋，緊急救災救護車輛可行駛便橋，新橋預計2025年完工。圖／台中市警察局東勢分局提供

銜接台中市豐原區與東勢區的埤豐橋，橋面因921地震傾斜，加上多年受大甲溪水沖刷、橋墩裸露，安全堪慮。舊橋將於7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾車輛改行長庚橋，緊急救災救護車輛可行駛便橋，新橋預計2025年完工。

台中市建設局長陳大田指出，東勢區埤豐橋改建工程，市府投入10億元經費，舊橋預計本月24日封閉、8月1日進行拆除作業，預計2025年7月完工。

陳大田指出，未來便道平假日上午7點到9點、傍晚4點到7點，僅開放給附近住戶通行；一般汽、機車用路人應改行上游長庚橋，但消防車、救護車及特殊原因等車輛，基於時效考量，可走施工便道通行。

東勢警分局表示，台3線上中央分隔島、東勢地區相應設置將公告、設置改道標誌，並派遣員警及義交於各路口引導改道，避免民眾誤入工區。

警方預估，石岡區明德路、豐勢路段上下班車流量大，施工期間改道暴增的車流，將回堵到石城街及長庚橋方向路段，為避免交通堵塞，呼籲卓蘭地區用路人改走台3線經東勢大橋往豐原方向，以免上下班期間交通受阻。

埤豐大橋施工期大約2年，為了紓解該附近地區交通流量，使民眾上下班期間往來東勢、豐原不受交通堵塞困擾，工程單位除設立改道標誌，提醒民眾改走台3線往卓蘭方向。

東勢警分局將協調交通部公路總局台中工務段，加長豐原區萬順一街與豐勢路口，往豐原方向的綠燈時段，並請民眾行經該路口，提高警覺。

埤豐橋1991年興建，串聯東勢、豐原、石岡、后里乃至苗栗縣的重要樞紐，921大地震時受損落橋，2000年局部重建，近年大甲溪河道刷深，影響橋梁穩定與耐況能力。

新橋將以脊背橋形式重現，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪深槽區，除大幅提升橋梁安全，也在橋梁融入在地農產元素及夜間投光，營造地方特色亮點。

銜接台中市豐原區與東勢區的埤豐橋，舊橋將於7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾車輛改行長庚橋，緊急救災救護車輛可行駛便橋，新橋預計2025年完工。圖／台中市警察局東勢分局提供
銜接台中市豐原區與東勢區的埤豐橋，舊橋將於7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾車輛改行長庚橋，緊急救災救護車輛可行駛便橋，新橋預計2025年完工。圖／台中市警察局東勢分局提供
銜接台中市豐原區與東勢區的埤豐橋，舊橋將於7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾車輛改行長庚橋，緊急救災救護車輛可行駛便橋，新橋預計2025年完工。圖／台中市警察局東勢分局提供
銜接台中市豐原區與東勢區的埤豐橋，舊橋將於7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾車輛改行長庚橋，緊急救災救護車輛可行駛便橋，新橋預計2025年完工。圖／台中市警察局東勢分局提供

長庚 921大地震 標誌

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