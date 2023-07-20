高罰則難遏止性騷 綠黨盼設外部審查

「企業、所屬單位難進行內部性騷審查，應設立外部機制！」綠黨與民團20日呼籲性騷擾應統一分案、設立外部調查機制，而調查機制需要完整具備法律與心理諮詢資源。民團直言，Metoo會忍到現在就是因為通報困難，應簡化統一由地方社會局處理；綠黨召集人李菁琪也說，創造友善申訴環境比延長追訴期重要。

應統一通報社會局

台灣數位女力聯盟WIDI理事長張裕焯在記者會中表示，目前各黨團擔心大量案件進入行政部門，公家機關恐無法負擔，但過去Metoo受害者會忍這麼久，就是因為申訴管道困難，因此建議要有多元申訴窗口，包括警察局、雇主、機關、社會局與勞動局等，接受申訴後統一通報社會局，再依法分案。

另外，他建議進入調查過程中，需由經過教育訓練的專家成立外部調查機制，全程還要有社工進行個案管理、一案到底。張裕焯說，台灣99%企業是中小企業，不要勉強事業單位進行內部調查，否則經過重複調查，只會對被害者造成二次傷害，應由外部調查機制一次調查完就好，並給予法律與心理資源輔助。

外部調查需完善

諮商心理師公會全國聯合會常務理事黃楷翔則建議，應成立性騷擾專業基金會，在申訴時提供心理支持與法律諮詢，這可以讓民眾更安心，知道自己遭受性騷擾不會孤軍奮戰，而且有專人協助進行法律相關程序。

台灣綠黨共同召集人李菁琪也說，政院版非常強調延長申訴期、加重罰則，但有可能破壞法律定性（罪太重），因此建議多元申訴管道，也許可讓1999專線接受申訴，然後分案到社會局。另外，如果在調查期間，申訴者或涉案人需停職停薪，未來恐會產生更多勞動糾紛，未來各黨需對此有更完整討論。

政院版需改善

綠黨秘書長王彥涵表示，可透過簡化救濟流程、具公信力調查制度、受害者心理支持、對行為人之因應、改善組織環境、罰則過高與超過申訴期的平反機制等7大面向檢視各黨性平修法，政院版除了改善組織環境外，其他都有改善空間，包括外部機制功能太多等；民眾黨有設立性騷擾防治中心很好，時代力量雖在條文中說要提供資源，但規範仍過於模糊。

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