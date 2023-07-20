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新竹爆熱2外送員拚單中暑 醫：防曬外套要透氣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣近來有2名外送員為了拚收入，把握中午尖峰時段努力跑單，沒想到卻出現噁心想吐、暈眩等症狀（圖非當事人）。記者黃羿馨／攝影
新竹縣近來有2名外送員為了拚收入，把握中午尖峰時段努力跑單，沒想到卻出現噁心想吐、暈眩等症狀（圖非當事人）。記者黃羿馨／攝影

台灣各地持續高溫，新竹縣近來就有2名外送員為了拚收入，把握中午尖峰時段努力跑單，沒想到卻出現噁心想吐、暈眩等症狀，其中一人甚至在外送過程直接暈倒。東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師黃彗倫提醒，外送員為了防曬會穿戴袖套或外套，若防曬材質不透氣，反而會讓身體無法散熱，導致中暑

據衛福部統計，今年7月起已有超過300人發生熱傷害。黃彗倫指出，近來門診中有一名52歲陳姓外送員，本身患有糖尿病，水份調節功能不佳，為了拚收入，中午尖峰時段仍努力跑單，導致噁心想吐、暈眩、食慾低落，情況長達數日，就醫才知已經引起「熱衰竭」。

另一名30歲的張姓外送員滿臉通紅來到門診，主述最近送餐路途中時常因為頭暈，發生5至6次擦撞自摔意外，也曾騎車暈倒過，原以為是罹患腦部疾病，經門診詳細檢查確診為「熱中暑」，還好兩起案例都沒有生命危險。

黃彗倫提醒，人在戶外時熱到滿頭大汗，毛細孔會打開排汗散熱，如果迅速進到冷氣房降溫，導致毛細孔收縮，反而阻礙皮膚散熱，在忽冷忽熱下，小心可能加重熱傷害，而「熱傷害」其實又分成熱中暑和熱衰竭，其中熱中暑是嚴重程度和致死率最高的熱傷害類型，若體溫高達40.5度以上，出現頭暈、虛弱無力、皮膚乾燥發紅和口渴難解的現象，就要趕緊就醫。

至於熱衰竭患者體溫並不會明顯升高，可以維持在正常的體溫範圍或輕微上升，但其他像是頭暈、噁心、口渴和身體無力之類的症狀都和熱中暑類似。

黃彗倫建議，天熱要排除非必要的戶外活動，並注意防曬，保持室內環境的通風及涼爽，運動時記得補充水份和電解質。若長期睡眠不足、自律神經失調或壓力大的族群，也很容易受到熱傷害。

醫師黃彗倫提醒，外送員為了防曬會穿戴袖套或外套，若防曬材質不透氣，反而會讓身體無法散熱，導致中暑。記者黃羿馨／攝影
醫師黃彗倫提醒，外送員為了防曬會穿戴袖套或外套，若防曬材質不透氣，反而會讓身體無法散熱，導致中暑。記者黃羿馨／攝影

外送員 中暑 熱衰竭

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