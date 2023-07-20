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桃機發展東亞轉運 美來台「轉機免安檢」最快秋季上路

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
交通部為提升國際機場效率，持續推動一站式保安計畫，於美國時間7月19日與美國國土安全部運輸安全管理局，研商美國來台航班轉機及過境旅客「免安檢」，預計於今年秋季上路。（左起桃園機場公司董事長楊偉甫、航警局長邱文亮、民航局局長林國顯、美國運輸安全管理局官員）。圖／機場公司提供
交通部為提升國際機場效率，持續推動一站式保安計畫，於美國時間7月19日與美國國土安全部運輸安全管理局，研商美國來台航班轉機及過境旅客「免安檢」，預計於今年秋季上路。（左起桃園機場公司董事長楊偉甫、航警局長邱文亮、民航局局長林國顯、美國運輸安全管理局官員）。圖／機場公司提供

交通部為提升國際機場效率，持續推動一站式保安計畫，由民航局長林國顯、航警局長邱文亮、桃園機場公司董事長楊偉甫等組成代表團赴美，於美國時間7月19日與美國國土安全部運輸安全管理局，研商美國來台航班轉機及過境旅客「免安檢」，預計於今年秋季上路。

這項免安檢措施正式名稱為「一站式保安 One Stop Security」，主要是依據國際民航公約第17號附約及國際民航組織航空保安手冊規範，只要雙方經由書面資料審查及實地現場驗證結果，若起飛國的航空保安措施高於或等於轉機國，可豁免來自起飛國轉機乘客「人身、手提行李及託運行李」之安全檢查。

目前台灣飛美國客運航線業者有長榮、華航、星宇等航空公司，以疫情前2019年的統計數據顯示，美國來台轉機旅客人數，佔所有轉機旅客當中的25%，是最高的單一國家，這個比例在今年疫後復甦階段更成長到近30%，其中又以來台後轉往V.I.P.國家（越南Vietnam、印尼Indonesia、菲律賓Philippines）最為多數，星、馬、泰等東南亞城市比例也陸續增加。

未來一站式保安啟動後，除可優化桃園國際機場轉機動線，縮短轉機旅客重複安檢時間，更也增加轉機旅客在商業區域停留時間，促進國際旅客在台消費，提升機場體驗，同時也可減少航警人力。

桃園國際機場已預先做好準備，包括增設硬體門禁設備、與航空公司及航警局合作規劃獨立分流動線等。一站式保安措施實施之後，旅客在台灣轉機更為方便，提升機場競爭力，讓桃園機場東亞重要轉運樞紐地位更加鞏固。

桃園機場 轉機

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