消暑冰品2023最新人氣Top 10 你分得出剉冰跟冰沙的差異嗎？

冰涼一夏 你最想吃的是...

7月23日就是24節氣的大暑，正是天氣最酷熱的時候，不過天氣越炎熱冰品就越熱銷！但民眾吃冰也要注意環境衛生，日前高雄知名冰店爆出多人集體中毒，出現嘔吐、腹瀉、甚至腎衰竭，目前確定已44位民眾出現症狀就醫。衛生局在八寶冰配料檢驗出沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等4菌，店家遭勒令停業且裁罰30萬元。

中醫師建議，在吃冰前，有三點要注意，像是千萬不要空腹吃冰，飯後一小時再吃，避免腸胃冷熱交錯，務必記得適量就好。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理2023年網路討論度最高的十大冰品，你有猜到第一名是「它」嗎？

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No.10 綿綿冰

綿綿冰由冰塊刨成薄片或絲狀，相比雪花冰的冰屑般口感，綿綿冰會刨成更細小的冰絲，使其口感綿綿軟滑。綿綿冰有多種口味，坊間常見巧克力、水果口味，另外可以加上糖水或甜湯，如紅豆湯、仙草凍、芒果糖水等。

不管在傳統冰品攤販還是現代冰品店都能看到綿綿冰的身影，網友也透露自己的私藏愛店為「宜蘭無名冰店」、「龍華市場那間」。2023年6月，臉書粉專「雲林時光Yunlin」有網友貼文分享在地冰店的綿綿冰，不少人留言「這個超好吃」、「CP值超高」。

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No.9 星冰樂

星冰樂是咖啡連鎖店星巴克所推出的一系列冷飲產品，由咖啡或茶作為基底，再加入冰塊、鮮奶或奶製品組成。星冰樂還可以依個人喜好做調整，因此廣受民眾喜愛。

星冰樂豐富的口味同時滿足咖啡愛好者與不喝咖啡的人，網友樂於分享自己的隱藏喝法與推薦口味，「黑摩卡不加可可碎片很好喝XD我覺得比加了好喝」、「巴西莓優格很好喝」、「香草或雙果果汁都是我的愛，推薦給你」。此外，星巴克2023年不定期推出買一送一的活動，有時候就包含星冰樂。當限定口味「芝麻杏仁豆腐星冰樂」再度回歸時，更是引發不少人關注。

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No.8 聖代

冰淇淋若淋上果醬或糖漿，放上一些碎堅果、巧克力顆粒、奶油、櫻桃來裝飾，就能夠變身成精緻又有多重口感的聖代。

聖代是許多人小時候的回憶，2019年麥當勞賣了 30 年的巧克力聖代停賣，在台灣引發了不小的騷動，直到現在還是非常多網友敲碗希望能夠復賣，紛紛表示「喜歡草莓聖代」、「好想它…我的巧克力聖代」。

藝人法拉利姐張婷婷2023年7月在臉書開直播，跟粉絲分享自己在廈門吃聖代的過程，吸引不少粉絲留言互動，留言數更直逼2000則。

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No.7 雪花冰

雪花冰又被稱作為「雪花糕」或「雪花糖水」，它是把冰塊刨成極細的冰屑，再搭配各種果醬、配料而製成的冰品。相較於剉冰來說，雪花冰的口感輕盈綿密，也讓網友們直呼「雪花冰吃了就回不去了」、｢雪花綿綿好吃｣、「雪花尬煉乳 極品」。

不僅如此，雪花冰的特色還包含有多種的變化，除了加入配料以外，還可以加上冰淇淋、鮮奶油等等來增添口感的層次，可以在冰店中找到各種口味的雪花冰。如果想自己在家裡自製牛奶雪花冰冰磚，有網友就提供自己的完美比例，「牛奶：水：糖」以「100：7：4」的比例均勻混和之後冰起來就好囉！

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No.6 剉冰

剉冰是台灣人家喻戶曉的冰品，又可以被稱作為「碎冰」或「刨冰」。店家利用剉冰機將冰塊剉成細小的薄片，再搭配上各種各樣的配料，最後可以再依據個人的喜好增加淋醬。有網友表示，「粉粿最頂」、「芋圓加爆」、「回家自己加百香果」。

剉冰的配料種類繁多，像是米苔目冰、愛玉冰、仙草冰、燒冷冰以及冰火湯圓，也可以自選紅豆、仙草、花生、椰果等，最後淋上一杓厚厚的糖水或是煉乳，可以變化出非常多不同的口感。不少網友都會有自己熱愛的剉冰店，也很懷念學生時期一下課就和朋友跑去剉冰店，聽著那有點復古的剉冰機運作時的聲音，就感覺很消暑。

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No.5 思樂冰

思樂冰是超商7-11研發的冰品，利用糖漿與碳酸水混合成的汽水凍結而成的冰沙，但口感更為輕盈、顆粒感更不明顯，常見的口味包括有可樂、葡萄、草莓等。

思樂冰曾是許多人從小的消暑聖品，但後來台灣7-11因該產品銷售不佳、機體逐漸老舊，停止販售思樂冰。2023年5月業者表示，思樂冰將於夏天回歸。消息一出，也讓大票網友紛紛表示，「天啊感動到哭」、「太好啦！拜託可樂口味不能消失」、「敲思樂冰就是我愛做的事」。7-11於2023年7月正式開賣思樂冰，並分3種容量販售。

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No.4 冰沙

冰沙是由冰淇淋、牛奶和調味劑（如巧克力醬、草莓醬）混合攪拌而成的飲品。通常將冰淇淋、牛奶和調味劑放入攪拌機中，攪拌均勻直到變成濃稠的飲品。

隨著天氣越來越熱，全台手搖杯店百家爭鳴，紛紛推出消暑新品。2023年3月屏東縣政府與手搖杯店大苑子合作，於全國門市推出「愛文芒果冰沙」，強調選用來自屏東枋山、枋寮的愛文芒果。同一時間，歇腳亭推出「芋頭牛奶冰沙」 （芋見雪寶 ），有網友表示「芋頭控來了」、「看起來好好喝」、「想來一杯」。

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No.3 冰棒

冰棒通常以塑膠或木棒插入冰液中凍結而成，形狀類似冰棍。它大多以單一口味供應，如草莓、檸檬、巧克力等，也可以加入果肉、巧克力碎片、堅果等作為裝飾。冰棒較冰淇淋方便攜帶且不易融化。

2023年6月台北市有民眾到東湖市場，看到一家攤販寫著「一枝冰只要1元，歡迎試吃」，一連買了好幾枝，沒想到結帳時變成1枝10元，讓他當場氣得報警。老闆表示，1枝1元是「試吃價」，實際上一枝是10元。不少網友認為，「這種手法都多少年了」、「欠教育的奸商」；但也有人表示「其實1支10元也不貴啦」。

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No.2 雪糕

雪糕通常由牛奶、乳製品、糖和其他香料或調味劑混合製成；香港人稱其為「雪糕」，香港街頭上的「雪糕車」更是遊客打卡的熱門景點。為了搶進冰品市場，包括時髦咖啡品牌「CAFE!N 」首次推出冰品「CAFE!N咖啡夾心醬雪糕脆脆」、超人氣飲料店「迷客夏」與7-11推出拿鐵雪糕。

2023年多家超商不定期推出哈根達斯雪糕的促銷活動，吸引民眾購買。此外，粉絲社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」2023年5月，網友分享超商販售的某韓國品牌草莓雪糕，有人留言「我好愛哈蜜瓜口味」、「草莓哈密瓜都好吃，我家外的711缺貨」、「好吃，它家有一定的水準」。

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No.1 霜淇淋

霜淇淋是一種介於冰淇淋和冰沙之間的冰品，口感柔滑、清爽。2023年1月的草莓季來臨，全家便利商店推出新品「草莓優格霜淇淋」，但是才開賣6天就傳出全數售完，這讓不少網友灌爆全家臉書粉專，紛紛哀號大喊，「太快了吧，還沒吃到啊」、「殘念」。

接著全家陸續推出新品，從3月的抹茶霜淇淋、4月的「再睡5分鐘」聯名霜淇淋、5月的白葡萄霜淇淋、6月的「嗨嗨蘇打霜淇淋」以及7月的木瓜牛奶和椰奶口味，全家每次推出新品即吸引不少人關注。

除了全家之外，有「北海道霜淇淋之神」之稱的Cremia熱賣半世紀，白色戀人餅乾筒加上巧克力霜淇淋，來台灣開店後吸引不少民眾專程去買來嚐嚐。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年07月16日，共約7個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2023十大熱門冰品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統