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午後對流發展旺 高雄豪雨 從北到南16縣市大雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中央氣象局發布高雄市豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄市有局部大雨或豪雨，大台北、中南部地區及桃園至苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。本報資料照片
中央氣象局發布高雄市豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄市有局部大雨或豪雨，大台北、中南部地區及桃園至苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。本報資料照片

中央氣象局發布高雄市豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄市有局部大雨或豪雨，大台北、中南部地區及桃園至苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

大雨：台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，今天午後中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，今晚至明晨台南以北地區亦有局部短暫陣雨。今天南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

恆春 嘉義

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