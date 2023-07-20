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長庚跨國研究發現放射免疫新療法 助免疫細胞滅癌

中央社／ 台北20日電

長庚團隊跨國研究發現癌症放射線療法無法擴及全身，因腫瘤細胞會釋放「別吃我」訊號逃脫免疫細胞攻擊；以抑制劑搭配放療能助免疫細胞吞噬殘餘腫瘤，有望嘉惠晚期癌症患者

癌症蟬聯國人10大死因之首。長庚醫院今天透過新聞稿指出，放射線治療是目前癌症治療主要方式之一，約半數癌症患者在治療過程中會接受某種形式的放射線療法，以具穿透力高能量光束或粒子束殺死癌細胞，抑制腫瘤生長。

過去研究顯示，放射線治療可破壞腫瘤並誘發身體免疫系統活化，以清除遠端未受照射的腫瘤病灶。然而，癌細胞亦可運用免疫逃脫機制躲避免疫系統攻擊，導致放射線治療的全身性療效實際並不理想，僅有小於5%患者會有全身性抗癌效用，但其原因一直不明朗。

林口長庚放射腫瘤科醫師謝承恩於2017到2022年與美國安德森癌症中心合作，利用多種細胞實驗及動物模型發現，腫瘤細胞在放射線照射後，會大量表現正常人體細胞用來抑制免疫系統吞噬作用的巨噬作用免疫檢查點CD47及PD-L1，釋放「別吃我」訊號，逃脫巨噬作用攻擊，導致產生治療抗性。

研究發現，若放射線照射同時阻斷CD47及PD-L1，可大幅增強免疫細胞吞噬腫瘤能力，並呈現腫瘤抗原給後天免疫系統，讓免疫細胞得以辨識並清除遠端殘餘的腫瘤，達到全身性療效。

謝承恩表示，此研究證實CD47在放療反應不佳的癌症患者會增強4倍表現，具臨床顯著意義；而動物實驗發現，若放療合併巨噬作用免疫檢查點阻斷，高達半數的腫瘤可完全被免疫系統殲滅且不再復發。

謝承恩指出，目前巨噬作用免疫檢查點CD47抑制劑已進入人體臨床試驗階段；且最快在3年內將展開新的臨床試驗，評估放射治療合併CD47及PD-L1抑制劑在晚期癌症的療效，並將聚焦在國人常見的肝癌、大腸癌及頭頸癌，期待未來能嘉惠更多晚期癌症患者。

長庚醫院表示，這項研究成果去年6月發表於免疫學界頂尖國際期刊「科學免疫」（ScienceImmunology），並獲選於第36屆國際癌症免疫學年會（SITC）主席演講（Presidential session）中報告，今年7月15日也獲頒中華民國癌症醫學會年輕研究者癌症研究傑出論文獎。

癌症治療 腫瘤 患者

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