桃園敏盛再生醫學暨疼痛治療中心揭牌 專科團隊護健康

桃園市長張善政今天上午出席敏盛綜合醫院48周年院慶，及再生醫學及疼痛治療中心揭牌，並表示敏盛近年投入智慧醫療、幹細胞治療等領域，持續精進醫療技術，繼去年在桃園率先成立「敏盛智醫城」，今日揭牌的「再生醫學暨疼痛治療中心」是新的里程碑，以多專科團隊治療癌症與疼痛等疾病，能照顧更多市民健康，也讓鄉親享有更好的醫療服務品質。

敏盛綜合醫院總院長陳文鍾表示，今日揭牌的「再生醫學暨疼痛治療中心」是院內團隊合作的展現，其結合麻醉科、外科、神經外科等多個科別，並引進新式醫療儀器，能一次解決病人身心靈的疼痛；此外，敏盛綜合醫院近日也獲衛福部同意，可對病患進行軟骨再生治療，並期許所有同仁都能全力以赴，打造敏盛成為最受桃園鄉親信賴的醫院。

張善政指出，敏盛醫療體系總裁楊敏盛憑藉眼光與毅力，在桃園創立「楊敏盛外科開放醫院」，48年來造福無數鄉親，照顧市民健康。市府近年也攜手敏盛綜合醫院，努力推動智慧醫療科技、新興醫療技術的普及化，希望讓更多民眾享受相關服務；敏盛綜合醫院即將邁入50週年，相信屆時將變得更加進步，期許敏盛醫院在優良的基礎上再接再厲，促進桃園鄉親的健康與福利。

敏盛醫療體系總裁楊敏盛表示，敏盛綜合醫院立足桃園至今已滿48年，服務桃園230萬市民，近年也大幅提升醫療品質與陣容，期盼能發揮力量、服務市民，成為桃園醫療、健康政策的最大後盾。今日揭牌的「再生醫學暨疼痛治療中心」是一個重要里程碑，敏盛醫院也將持續精進醫療專業，為鄉親服務。

衛生局長劉宜亷表示，敏盛綜合醫院成立「再生醫學暨疼痛治療中心」，結合神經外科、復健科、神經內科、麻醉科、骨科、影像醫學科及身心科等多專科治療團隊，藉由多種影像系統輔助，精準介入治療退化性疾病及外傷引發的疼痛如腦中風、腦外傷、脊髓及週邊神經損傷、頸腰椎椎間盤突出、頸椎神經痛、坐骨神經痛、週邊神經病變及壓迫等疾病。

劉宜亷說，敏盛綜合醫院長期配合桃園市多項重要醫療衛生政策，包括擴大肺癌篩檢、產後憂鬱心理諮商、凍卵營養金補助等計畫，並承接衛生局「醫療小管家」計畫；大園敏盛醫院也參與「醫療服務改善計畫」，積極推動預防保健概念，提升桃園沿海地區的醫療品質。