口腔癌與經濟雙重打擊陷困境 男子鼓勵同遭遇者

口腔癌患者阿志曾因疾病跟經濟雙重打擊，陷入走不出困境，不捨妻子扛起房貸和家庭重擔，他告訴自己「不能倒下」，如今在陽光基金會幫助下重拾希望，盼鼓勵相同遭遇者。

8月8日是台灣一年一度的父親節，陽光基金會今天透過新聞稿分享，據衛生福利部109年癌登報告顯示，台灣每1.03小時就有1人確診口腔癌，其中9成為男性，並已連續3年逾3000人因口腔癌死亡，而口腔癌發生人數最多的職業分別為漁撈業、建築工程業及汽車客運業。

40多歲阿志是家中經濟支柱，多年來靠著從事蔬菜運輸南北奔波養家，未料110年4月確診口腔癌已是末期，身體狀況急轉直下，後因癌細胞復發，多次放射線治療及化療，手術切除左上齒齦，醫生取他大腿皮肉修補臉部缺損，並裝上鼻胃管依靠管灌營養品維生。

疾病與經濟崩盤的雙重打擊曾讓阿志陷入走不出困境，但看著妻子為了家中房貸、生活、孩子學費到餐廳洗碗打工，阿志感到心疼不捨，告訴自己：「我不能倒下、要盡快好起來，才能好好照顧他們。」

今年2月初透過社工介入關懷，提供營養品補助、復健服務、支持團體及經濟補助等資源協助，阿志一家生活逐漸穩定。父親節將屆，阿志感謝陽光基金會讓他重新站起，期望能替家人扛起未來，也盼鼓勵其他人勇敢面對。

口腔癌患者面臨頭頸部因開刀缺損造成的口齒不清、進食困難、體重下降與營養不足等、以及隨之而來的經濟、心理、復健等壓力。陽光基金會執行長舒靜嫻透過新聞稿表示，陽光發起口腔癌病友服務暨防治計畫，幫助病友在營養、復健、心理、經濟等方面獲得支持。

定期口腔黏膜檢查非常重要，根據台灣大學研究，定期口腔黏膜檢查可降低21%晚期口腔癌發生風險及26%口腔癌死亡風險。

國健署提醒，預防口腔癌最重要的是「拒菸檳」，再者是「定期篩檢」，政府免費提供30歲（含）以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，籲符合資格的民眾，請帶健保卡到合約醫療院所接受口腔黏膜檢查，遠離口腔癌的威脅。