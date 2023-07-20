B肝帶原無症狀長出大腫瘤 奇美醫：沒紅字仍應半年檢查

台灣B型肝炎帶原者多，奇美醫院發現許多因沒症狀從不檢查，「感覺怪怪」時早已硬化甚至長出大腫瘤。胃腸肝膽科今天發表案例，提醒即使毫無不適且G OT、G P T等「都沒紅字」，仍應每半年作檢查，才能及早發現肝癌。

奇美主治醫師陳季杏表示，最新案例A女士不菸不酒生活正常，早已忘了是帶原者。最近「覺得右上腹感覺脹及悶悶的，偶爾比以前沒精神」，因沒很不舒服不以為意，鄰居意外聽見建議最好檢查，結果驚見7公分大腫瘤，電腦斷層確定肝癌隨即切除、須持續追蹤治療。

陳季杏說，台灣成人帶原者約15至20%。肝是無聲重要器官，帶原者9成是毫無症狀「健康帶原者」，常忽略定期追蹤直到出現疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐、全身無力、黃疸、茶色尿等發炎症狀才就醫，可能已到較棘手的肝炎、肝硬化或肝癌了。

她說，病毒造成反覆發炎致肝纖維化，但很多無症狀被忽視，85%病人要到肝功能異常、甚至肝硬化肝衰竭才正視；少部分(15%)病人可能沒肝硬化就惡化成肝癌，甚至大到10公分，大家應對B肝追蹤謹記於心。

B肝追蹤準則醫界分兩類：一是「健康帶原者」也就是肝功能正常，無明顯發炎也沒纖維化，低病毒量，應每半年作血中AFP及超音波檢查監測是否有肝癌。另一類「活動性帶原者」指的是各項指標躲超標、建議積極治療，每3個月追蹤肝功能及病毒情況，已有嚴重纖維化或是進展到肝硬化，追蹤都要為3個月一次，才能早期治療。

B型肝炎主要的傳染途徑為母嬰垂直傳染，截斷傳染途徑很重要。陳季杏指出，母嬰垂直感染最多，新生兒感染後有90%成為慢性帶原者。成年才感染B的小於5%。民國75年開始將B肝疫苗列入新生兒常規注射，母嬰傳染已大幅減少、傳染主要是經血液或體液感染，經傷口或黏膜傳染例如打針、輸血、血液透析、針灸、刺青、共用刮鬍刀、牙刷或不安全性行為，應留意避免。患者不要抽菸過量喝酒、避免服偏方、性伴侶沒帶原也無抗體，建議接種疫苗，或用保險套預防感染。