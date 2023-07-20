加強填海造地穩定度 兩棲偵察南竿新建設施環評需再審

為改善船艇保修設備老舊、港勤設備及海上訓練場地不足等問題，陸軍航空特戰指揮部欲在連江縣南竿鄉珠螺村的既設訓練營區新建外離島港勤設施。由於部分新建設施用地須採填海造陸方式，環委要求加強填海造地穩定度及地質安全評估、土石方允收標準及土方檢測、生態調查及生態防波堤規畫，本案補正再審。

環保署今召開「陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程（馬祖基地）環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。本案基地位於南竿鄉珠螺村，設施用地⻄側為既設訓練營區，未來將透過於海岸線填海造陸方式建立設施土地，基地範圍包含陸域範圍4筆土地及海域範圍1筆土地，總計約4.9公頃，其中工程開發面積約8881平方公尺（填海造陸面積約1211平方公尺），建築面積2271.41平方公尺。

航特部報告，兩棲偵察營為中華⺠國陸軍特種部隊之一，駐紮於澎湖、金門、馬祖等離島地區，主要執行海域巡弋、越界漁船驅離、水文 偵察、運補護航、海上救難等任務。因應兩棲偵察營於近年陸續接撥新式快艇而肇生停泊空間需求，為改善船艇保修設備老舊、港勤設施及海上訓練場地不足等問題，欲在戰備要點鄰近的既有軍事營區周邊土地作為新建之用。

針對前次環委意見，航特部表示，連江縣文化處已來函說明珠螺角既有營區具文化資產保存價值，建議予以保留，導致營區約80%的陸域土地無法興建港勤設施，因此才需填海造陸；珠螺角據點具獨特海防位置及區域隱蔽性等要素，已針對既有營區沿岸土地進行規畫評估，歷經4次現勘及4次研討會議後， 本計畫所配置的海域填築面積已以「最小需用原則」檢討，重新校估為1211平方公尺。

航特部表示，針對土方填築規畫，本計畫基地未來完成面高程為EL.5，陸域填築面積6314平方公尺，平均填土深度達4公尺；海域填築面積1211平方公尺，平均填土深度達9公尺。

經閉門會議後，對於填海造陸部分，環委認為應加強其穩定度及地質安全評估，並檢討環境監測計畫內容，包含施工及營運期間噪音振動監測頻率為每季1次，平日及假日各1次，每次連續24小時；加強施工期間海域水質監測（包含海洋哺乳類）；評估增加營運期間放流水水質監測，以及加強施工及營運期間地質監測。

生態及植栽部分，環委要求加強生態調查作業，補充海域範圍潮間帶及海洋哺乳類生態調查，並區分衝擊區及對照區；補充計畫區內胸徑10公分以上每木調查資料，如需移除胸徑10公分以上喬木，須以1比2的比例補植原生種喬木；補充生態防波堤的規畫內容，並要與周圍景觀及生態環境融合。