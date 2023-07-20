鋤禾日當午小心熱傷害 務農4招防暑

今年夏天氣溫屢創新高，據統計，截至目前熱傷害就醫人數為去年同期1.6倍，在太陽下工作的農民稍有不慎就可能中暑暈倒，國健署提醒耕作遮陽、適度補水等務農防暑4大招。

衛生福利部國民健康署社區健康組長羅素英今天在記者會說明，根據衛福部「即時疫情監視及預警系統」通報急診就醫資料，今年7月起截至15日，因熱傷害就診累計達470人次，約為去年同期的1.6倍；進一步分析民國110至112年5到7月熱傷害就診人次，6月至7月成長約2成多，其中男性約占7成。

羅素英說，熱傷害依據症狀有5種，第1種是肌肉強烈抽痛的「熱痙攣」，第2種為手腳開始出現水腫現象的「熱水腫」，第3種是會短暫失去意識的「熱昏厥」，第4種「熱衰竭」常見症狀是頭暈、嘔吐、視力模糊，及改變姿勢時血壓降低。

第5種是最嚴重的「熱中暑」，一旦發生熱中暑會出現體溫40度以上、意識改變及相同於熱衰竭的症狀等。

羅素英表示，熱中暑死亡率高達30%以上，相當於每10人中有3人可能死亡。所有民眾都可能發生熱傷害，但易受傷害族群容易出現在學校、農地、高溫環境的職場等。

國健署副署長賈淑麗表示，台灣農民族群約有100萬人口，許多農民在採收作物時，容易有忽略防曬、防熱的情形，時有日正當中務農發生中暑暈倒事件，顯現農民在田菜園間工作潛藏職業傷害危機，提醒農民做好「遮陽」、「補水」、「休息」及「留心」4招。

根據中央研究院觀測，曾於7月至8月農事工作場所發現早上8時到下午5時「熱指數」的整體小時平均值都達「注意級」，熱傷害案例便急遽增加。

務農必學防暑第1招「耕作遮陽」，建議農民務農時戴斗笠或遮陽帽及太陽眼鏡，穿著長袖或袖套及攜帶毛巾等。

第2招「適度補水」，大熱天務農事建議每小時補充2至4杯，1杯約240c.c水分及鹽分等電解質。

第3招「休息片刻」，務農時應適時到田區遮蔭處休息，下田避開上午10時到下午2時。

第4招「隨時留心」，呼籲多注意身體狀況及留意附近農民的情況，不適應立即休息，必要時須送醫診治。

中央研究院研究員龍世俊提醒，農民忙著採收，身邊的親友可多利用「樂活氣象」APP了解田地「熱指數」預報，若發現風險指數偏高時，可以透過LINE聊天提醒，彈性調整工作時間，避免熱傷害。若趕時間採收一定得曝曬，應注意減少太陽直接曝曬時間，多補充水分。