酷暑下務農「別勉強」 農委會5大注意事項 避免熱傷害

日前一名嘉義青農酷暑下從事農作，疑高溫引發心疾猝逝，引起農業圈討論。農委會表示，近日已進入夏季時節，即將迎來24節氣的大暑，而大暑前後是一年中天氣最熱的時候，農委會與衛福部國健署呼籲農民朋友，高溫下從事農業工作，要留意自身身體狀況，做好相關預防措施，避免熱傷害。

農業不分四季，即便是炎炎夏日，仍要在戶外或是溫室等高溫環境下作業。農委會表示，農民職業災害保險從民國107年11月開辦，截至今年6月，仍有22件因中暑、熱痙攣或熱衰竭等熱傷害造成的職業災害給付案件，籲請農民朋友多多留意氣象資訊，避開上午10點至下午2點的時段在戶外或高溫環境下從事農作。

農委會提出五大注意事項，希望農民作業時，能多留意，第一，工作時盡量穿著輕便淺色的透氣衣服，同時戴斗笠或帽子遮陽，第三要留意田區適當的遮蔭處，而最好要有適時休息、最後要隨時補充水分。若有心臟病、高血壓、糖尿病或腎臟病等慢性病，或正在服用某些藥物導致身體散熱機能較差者，更要特別留意。另外，也請農友不但要隨時注意身體狀況及自身安全，也留意周遭附近其他農友的情況，互相照應。

農委會說，因應極端天氣加劇，除了透過農民職業災害保險提升農民在農業工作中遭遇職業災害的經濟補償外，由於農業是高度環境依賴型的產業，面對暖化、降雨型態改變、極端氣候發生頻率與強度增加，農業生產也受到很大的影響，為協助農民分散經營風險，提高經營保障，政府近年來積極推動農業保險，持續開發品項擴大保障範圍，並滾動檢討保單內容。同時積極透過強化氣象資訊於農業的應用，強化極端氣候下的防災與調適，進而提高農業經營的韌度，促進農業永續發展。