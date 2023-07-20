黑板樹林內蓋500床宿舍！暨大向時尚建商們招手

為增加宿舍床位，提供多元住宿選擇，國立暨南國際大學研議結合民間創意及力量，於校內黑板樹林中BOT新建500床以上、以單、雙人套房為主的全新宿舍，樓下規畫設計為時尚生活賣場，已上網公告徵求有興趣及能力的廠商領標提案。

暨大指出，該校位於南投埔里山城，學生大多入住校內宿舍或至鎮區租屋，住校生又以初來乍到的大一新生居多，但校內宿舍供給量僅約2800個床位，相對於相對於全校學生達6381人，大一新生可獲得宿舍床位供給量約4成，稍嫌不足。

此外，暨大校內現有宿舍，大學部房型不分男女僅有4人雅房，研究生則為雙人套房，選擇相當有限。為提升住宿服務品質及選擇，校方規畫透過BOT模式結合民間創意及力量，在宿舍園區的黑板樹林中，新建500床以上的全新宿舍建築。

暨大校長武東星說，目前學生宿舍多為雅房，此次規畫新建將以1至2人套房為主，每位學生房內可用坪數達10平方公尺以上，樓下則合併時尚生活賣場，提升宿舍服務品質，也與現有宿舍做出區隔，提供更多元住宿選擇，符合學生需求。

而全新宿舍與賣場新建工程為重大公共建設，校方希望能借重民間機構的創意與活力，因此採取透過民間興建營運後轉移的BOT模式，徵求有興趣、有能力的民間申請人領標提案，投資並協助大幅提升校園整體公共服務水準。

暨大表示，該宿舍預定地位於南投埔里桃源段377地號內，該地號屬於山坡地，開發須符合環境影響評估及水土保持等相關規定，招商文件已上網公告，可至「促參資訊網（https://gov.tw/VjT）」案號1120627-003，將公告至 8月28日止。