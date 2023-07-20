國人年均損耗170公斤各式食物 學者提減少浪費解方

聯合報獨家取得由台大農經系教授徐世勳研究團隊所規畫的亞太糧損資料庫APIP-PHLOWS最新資料數據，顯示2020年台灣一年糧食總損耗超過405公噸，依照當年人口數計算，等於全台每人每年平均損耗170公斤各式食物；以一個普通450公克的國民便當計算，台灣人每人每天浪費了超過一個便當的食物量；學者認為消費型態改變，疫情影響都有關，建議減緩糧食浪費應跨部會合作，農業基礎生產規模應縮限，盡可能往農業上下游產業規畫。

2023年「強化APEC糧食體系、數位化與創新科技以降低糧損與食物浪費」研討會今、明兩天在台北展開；實體會議以及線上會議兩天合計有132名國際學者及代表參與。

根據資料顯示，總2020年台灣一年糧食總損耗超過405公噸，其中米糧穀物占最多106噸、蔬菜74噸、水果77.4噸、肉類45.2噸、魚類57.1噸。整體生產端的損耗比例為39.11%，而消費浪費的比例為60.89%。

徐世勳表示，2020年台灣食物耗損總量與食物浪費量為405公噸，比起2011年373公噸多很多；2020年人均浪費量170公斤，也比2011年158公斤多；依照聯合國FAO定義，所謂浪費，是「人吃掉」以外的量。值得注意的是，最大浪費項目是穀類有106公噸，占食物耗損總量405噸四分之一；這10年來消費者飲食嗜好的改變「不吃米」了，國人過去每人每年吃150公斤米，現在已經掉到43公斤，但農業生產仍維持大量，出現嚴重生產過剩，大多當飼料米、大量庫存，韓國亦然。

徐世勳說，受2019年底爆發的新冠肺炎疫情，以及中國大陸農產禁令影響，整個農產品供應鏈斷鏈、消費遲滯，包括魚類、肉類、乳製品、蛋品，在零售消費端的損耗量都高達八成；過去台灣農產品可出口這麼多，很大一部分靠大陸市場撐起，現在大陸禁令多，若消費不了這麼多，就該規畫離農離牧；農業部門應縮減，往上中下游開發，如種苗，或如新加坡結合生物科技發展人造肉，甩開傳統農業生產基礎農產品的思維。

他說，我國沒有生產管理政策，讓農民自由隨意種植，加上補貼政策，耕種有恃無恐，生產出的農產品賣不出去，就要求政府負責，加上出口衰退，最後產品都塞在台灣，像是石斑魚、各種外銷受阻的水果，消費者已經盡量在吃了，但仍無法因應；要降低糧食浪費，應該農委會、環保署、衛福部共同合作，設定減量目標並執行，美國這三部會整合宣告，日本則是通過食物浪費減量法決定減量走向；他也提出究竟是「保存期限」還是「賞味期限」的問題，至今討論多年都沒有定論，台灣減少食物浪費，真的還有很大努力空間。

中研院經濟研究所兼任研究員張靜貞表示，從氣候與糧食供應鏈體系間的互動關係角度來看，減少糧食損耗及食物浪費可被視為因應氣候變遷衝擊影響下的「調適」與「減緩」策略。在COP27中，也啟動連署，加速推動降低糧損與食物浪費措施，納入對抗氣候變遷的行動方案中。