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88歲婦長骨刺跌坐起不來 手術1天後穩健走路

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
陳姓婦人的脊椎椎間盤突出壓迫神經（箭頭指處）。圖／彰化醫院提供
陳姓婦人的脊椎椎間盤突出壓迫神經（箭頭指處）。圖／彰化醫院提供

彰化縣88歲陳姓婦人最近半年右大腿麻痛越來越嚴重，走路困難，半夜上廁所還痛到跌坐地面，她到醫院評估可經由手術改善，卻擔心手術後可能半身癱瘓，也擔心麻醉後「一睡不醒」，經過醫療團隊分析，她手術後一天出院，現在已能正常行走。

陳姓婦人表示，最近半年右大腿麻痛感加劇，半夜上廁所曾痛到跌坐地面幾乎無法爬起，走路也越來越困難，不能久站，就醫雖找出是椎間盤突出（俗稱骨刺），被建議開刀處理，可是她很擔心麻醉後醒不來，又怕手術傷到神經造成下半身癱瘓，本來還能走一點路，很怕手術後餘生都要坐輪椅。

衛福部彰化醫院神經外科主任賴肇康說，從核磁共振檢查看出陳婦的腰椎第三至四節椎間盤突出，嚴重壓迫神經引發疼痛，必須手術才能改善症狀，彰化醫院使用今年購入德國最新的微創內視鏡，直達凸出椎間盤，在清晰且放大的影像下切除壓迫神經的椎間盤，手術時間1小時，陳婦局部麻醉，手術過程中全程清醒。

賴肇康說，微創脊椎內視鏡手術對組織破壞小，出血少，傷口小於1公分，幾乎不用復健，住院1至3天即可出院，陳婦1天出院。陳婦的家人告訴醫護，阿嬤不再疼痛，子孫都很高興她能拄著拐杖穩定走路。

去年和今年副總統賴清德、前行政院長蘇貞昌都接受椎間盤突出切除手術，也都住院1天即出院，因沒說明哪一種手術，有些患者到衛福部彰化醫院指定要做「那一種手術」，彰化醫院推測就是微創脊椎內視鏡手術。

陳姓婦人拄著枴杖踩著穩健腳步離開醫院。記者簡慧珍／攝影
陳姓婦人拄著枴杖踩著穩健腳步離開醫院。記者簡慧珍／攝影

手術 椎間盤突出

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