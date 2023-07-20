旅宿 餐飲 航空地勤缺工 新竹就業中心每周五專案徵才

旅宿業、餐飲業等服務業缺工嚴重，尤其新竹地區因坐擁新竹科學園區薪資水平較高產生磁吸效應，連帶讓服務業缺工更加明顯。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心7月起每周五舉辦缺工專案徵才，希望加速媒合職缺，為產業投入人力。

勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，已將旅宿業、餐飲業、航空業地勤等陸續納入專案職缺範圍。新竹就業中心7月起配合廠商時間，每周五在該中心舉辦缺工專案徵才活動，先前舉行的首場活動吸引不少求職民眾參與，初步媒合率達65%。

24歲高姓原住民青年參加新竹就業中心專案缺工徵才活動順利求職，他說，自己前一份工作是派駐科技廠的派遣人員，已待業一段時間，經新竹就業中心就業服務員的推薦參加，他考量因需負擔家庭經濟開銷，加上具原民身份每月還能多出1萬元的獎勵金，吸引他想要投入餐飲業擔任外場服務生。

高姓青年說，透過新竹就業中心推介成功錄取野筏餐酒館擔任外場服務生，目前已就業中。他認為，雖然當初是因為計畫獎勵金吸引他進入餐飲業，但也是經深思熟慮的考量，如今轉換跑道學習不一樣的工作，是難得的機會，也期待未來有新的發展。

桃竹苗分署長林淑媛說，以桃竹苗地區來說，加入「疫後改善缺工擴大就業方案」餐飲業專案職缺有27家廠商、114個職缺，其中新竹市有5家、44個職缺，目前還有25個職缺。旅宿業在桃竹苗區則有15家共73個職缺，目前還有54個職缺，新竹市有4家、33個職缺，目前還有20個職缺。

林淑媛強調，透過定期定點周周徵才活動所搭建的媒合平台，希望可以加速協助廠商找到所需要的人力，也鼓勵民眾投入缺工專案職缺。該中心也在臨櫃服務時，也會特別再針對符合條件的求職民眾，加強個別化缺工政策的宣導說明，以期精準媒合。