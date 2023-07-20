好消息！飯店嚴重缺工阿嬤上工 有薪水還有補助可領

疫後國內旅遊復甦，尤其暑假旅遊旺季，觀光旅宿人力需求攀升，各地飯店民宿人力嚴重短缺，為解決人力荒，虎尾就業中心於今天辦理一場旅宿現場徵才，連60多歲的阿嬤也來應徵，經一番面談，媒合多位房務生力軍，短暫實習後，馬上投入工作行列，紓解人力窘境。

勞動部為紓緩疫後產業基層人力缺工，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，民眾只要經就業中心推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工每月可領6千至9千元，中高齡或二度就業婦女等特定對象每月可領1萬元至1萬3千元；如從事部分工時工作，針對中高齡等特定對象每月也補助5千至6500元獎勵金，最長可領12個月。

今天現場甄選吸引9人面試，63歲退休的「林芬」阿嬤也前來爭取機會，她曾受過居家清潔訓練、也擁有照顧服務員、中餐丙級廚師等證照，因年齡高求職經常碰壁，虎尾就業中心為鼓勵企業提高中、高齡者就業機會，特別搭配運用「僱用獎助措施」，給予企業每個月1.3萬至1.5萬的僱用獎勵金，最長可發給12個月，最高共可補助18萬元，以增加像林芬阿嬤獲聘的機會。

林芬面試當場獲得錄用，將來正式上工，除了薪水，每月還能多領到1萬元獎勵金，「多這份獎金真的太棒了!」她開心地說，每月家裡開銷大，光租房就很苦惱，沒想到工作領薪還有補助，她藉以鼓勵和她一樣的高齡者也多多出來上班，貼補家用。