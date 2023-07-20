杜蘇芮颱風最快明晨生成 恐逼近台灣？ 氣象局：周日是關鍵

今天凌晨2時菲律賓東方海面新形成熱帶性低氣壓，中央氣象局預報中心技正王君賢表示，目前正在整合、發展當中，未來行進隨著海溫比較高、風切比較強，有利於它逐漸發展。預計明天清晨到明天白天這段時間，就有機會增強為今年第5號颱風杜蘇芮。

他說，它明天逐漸北轉之後，會沿著太平洋高壓比較偏西往西北西方向行進，預計下周二到呂宋島附近。這條路徑目前看來是所有模式中最可能的路徑，還是有不確定性的變數。

王君賢表示，主要取決於太平洋高壓的勢力範圍；如果太平洋高壓比較弱的話，未來路徑可能有比較偏北的趨勢，甚至北轉分量多一點；如果太平洋高壓偏強，它的路徑就會比較偏西一點、偏南側一點，對台灣影響就會比較小。

王君賢說，目前觀察時間點落在周日至下周一，視太平洋高壓的強度，左右它北轉的分量有多少。颱風路徑還有變數，隨時注意氣象局的最新消息。

今天天氣部分，他說，太平洋高壓西伸，天氣會漸趨穩定，不過，還是要注意午後局部性大雨出現的機會。氣溫部分，今天西半部地區整體高溫34至35度左右，東半部大約32至33度之間。另外，台北、台中、雲林、南高屏及宜蘭、台東8縣市，注意局部36度以上高溫。

未來降雨狀況，王君賢說，今天東南部有零星降雨，午後注意局部大雨，特別是中南部地區、山區會有局部大雨發生的機會。明天開始到周日水氣逐漸減少，午後降雨範圍也會比較小一些。

王君賢表示，下周一至下周三要注意颱風外圍環流的影響，東半部會有局部短暫陣雨，特別是東南部可能降雨會比較明顯。南部、恆春半島留意長浪。

至於颱風是否有侵台可能？王君賢表示，目前太平洋高壓在逐漸增強，在增強過程當中，以偏西北方向、通過呂宋島機率是最高的，不排除有部分模式在下周一逐漸北轉、接近台灣地區。