LINE群組瘋傳吃生魚片胃壁爬滿蟲 鮭魚再承受不白之冤

天氣炎熱，許多人喜歡吃生魚片，但近日在LINE群組流傳一則「緊急通知」，寫著台北馬偕醫院傳來訊息：資深醫生（林清風）傳來：「請大家以後千萬不要再吃生魚片了！」原因是最近已經發現好多病人，吃了生魚片，胃壁附著「海獸胃腺蟲」，大小隻不一定，有的病人甚至胃壁滿滿都是，無法夾出，驅蟲藥也很難根治，罹患機率每個人都一樣，尤其鮭魚含蟲量最高、最可怕。

許多人收到此則訊息後，頓時引發擔心「吃了生魚片，胃壁爬滿蟲」，其實這是一則從2016年就開始流傳的網路謠言，當時引發民眾恐慌，衛福部、台北馬偕醫院、事實查核中心紛紛加以解釋，希望消除民眾憂慮，但沒想到最近謠言再起。

台北馬偕醫院院方今表示，此則謠言已流傳多年，2017年6月時曾發出澄清稿。針對有民眾接獲有關「勿吃生魚片、胃壁附著海獸胃腺蟲」之Line訊息，台北馬偕醫院慎重澄清並未發送該筆訊息，為不實消息之言論，為免以訛傳訛，傷害醫院形象，特此公開聲明。請勿聽信網路謠言。

醫院觀察發現，每年6、7月時，此則謠言都會再來一次，6年多來該則澄清稿點閱人數已達3.8萬，可見民眾關心程度，如今謠言再起，所以再次澄清，希望民眾請勿聽信網路謠言。

事實查核中心2019年表示，關於「海獸胃腺蟲」謠言，首先寄生蟲的正確名字應是「海獸胃線蟲」，海獸胃線蟲的宿主並非人體，人類就算吃到受感染的魚類後，並非難根治的病症，在台灣目前只有一名確診，屬於少見案例。

另傳言提及「鮭魚含蟲量最高」？由於海獸胃線蟲的最終宿主是海洋哺乳類動物，主要生活在海洋，所以鹹水魚感染機率會比淡水魚高，鮭魚被歸類為淡水魚，不易被海獸胃線蟲寄生，目前尚未有研究指出，鮭魚是含蟲量較高的魚種。

專家表示，處理生魚片時，生食及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用，避免二次汙染。調理者之手部、抹布、砧板和廚房器具於接觸生鮮海產前、後，均應使用清水徹底洗淨。至於網路流傳用芥末、醋等辛香料來殺菌殺蟲，都是沒有科學實證的，不建議用這種方法來。

衛福部食藥署也於去年11月更新，「關於網路流傳，吃生魚片導致胃壁爬滿寄海獸胃線蟲，請問這是真的嗎？」共分析4點。

1. 海獸胃線蟲為可能存在於魚類或烏賊的寄生蟲，若攝食入受感染之魚類，蟲體會侵犯胃壁或小腸壁，出現腹痛、腹瀉、食欲不振、輕微發燒、糞便含血或黏液等症狀。

2. 海獸胃線蟲症是一種自癒性疾病，病灶大多可在2至3周後自行消失，少部分會持續數月或數年。如以內視鏡檢查發現蟲體或感染病灶，可以內視鏡移除，或以手術方式切除；目前臨床上並無經證實較有效的除蟲藥物，食用前充分加熱煮熟食物是最好的預防方法。

3. 因冷凍處理可殺死蟲體，故提供生鮮魚產品之業者，須落實食材管理，如海鮮產品應先以-35°C以下低溫冷凍15小時以上，或-20°C冷凍7天以上，降低寄生蟲感染的風險，維護消費者健康。

4. 食藥署建議民眾，儘量避免生食或食用未煮熟之海鮮產品；調理產品時手部要清潔、食材要新鮮、用水要衛生，並避免交叉汙染。

●網路謠言原文如下：

（緊急通知）

台北馬偕醫院傳來訊息：

資深醫生（林清風）傳來：「請大家以後千萬不要再吃生魚片了！」

因為最近已經發現- 好多病人因為吃了生魚片，胃壁附著《海獸胃腺蟲》，大小隻不一定，有的病人甚至胃壁上滿滿都是無法夾出來，驅蟲藥也很難根治，罹患機率每個國家的人都一樣。

尤其；鮭魚的含蟲量最高、最可怕！

請傳給朋友，讓他們有所警惕!