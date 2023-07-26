2023寶礦力路跑開放報名！路跑大使籃籃超正應援「挺你的熱血」！

最藍、最美、最活力熱血又暢快解渴的寶礦力路跑來了！第五屆寶礦力路跑POCARI SWEAT RUN將於2023.11/4(六)登場，除了邀請超正啦啦隊女神-籃籃擔任路跑大使「汗你一起跑」，參賽者還可獲得限量週邊超美物資、屬於自己的姓名獎牌，還有機會抽Apple Watch、AirPods Pro、日本和牛…等大獎，沿途還有寶礦力水得補給站，讓跑者感受流汗後飲用冰涼寶礦力，補充水分和電解質的舒暢感受，看到這裡，是不是身上的運動細胞都在哈囉，迫不及待地想要開跑了呢？(即刻報名>>)

第五屆寶礦力路跑邀請超正啦啦隊女神-籃籃擔任路跑大使「汗你一起跑」。 圖／噓星聞

「實體+線上」同步進行，不限時空「挺你的熱血」！

寶礦力水得舉辦的寶礦力路跑已邁入第五屆，每年都吸引近萬名熱血民眾、專業跑者參加，是「最藍也最有活力」的經典路跑賽事。今年路跑延續「實體+線上」兩種賽事並行模式，以多元彈性的比賽方式，讓喜愛運動的民眾不受時空限制，都能和寶礦力一起「挺你的熱血」！

實體和線上都有4K / 10K / 21K三種組別可選，無論是新手跑者或進階跑者，都可挑選適合的組別參加。實體路跑將於11/4(六)在大佳河濱公園舉行；線上賽事則由跑者自選場地路線，於指定時間內完賽，欲參賽的民眾請於8/25前至 活動官網 報名，新手也不用怕，寶礦力邀請了專業教練開設免費4K賽前訓練營，幫大家打基礎，無痛上手，開心參賽，放心跑。此外針對10/21 K的選手，寶礦力也邀請了Nike Run Club配速團隊做為強力後盾，幫助大家突破自我，挑戰新紀錄。

第五屆寶礦力路跑實體和線上都有4K / 10K / 21K三種組別可選。 圖／噓星聞

超美限量週邊再抽萬元豪禮，寶礦力水得任你喝

寶礦力路跑亮點滿滿：除了寶礦力的日本總經理-船木真先生會穿著寶礦力造型服全程陪跑、超正路跑大使-籃籃活力應援，精美限量週邊好禮，如：寶礦力紀念T恤、紀念襪、拉鍊護腕、運動防水包、收納雙肩包……等，讓參賽者愛不釋手外，今年的完賽禮—客製化造型獎牌超特別，不只能夠刻上自己的名字(愛刻什麼就刻什麼!)，和親朋好友(或其它選手)湊滿五面獎牌，還能拚成一個圓形，紀念彼此的友誼和熱血青春。

此外，報名就抽豪華大獎，有機會得到Apple Watch Series 8、AirPods Pro、3M 天然乳膠防螨枕、柏克金燒肉屋日本和牛雙人套餐、NIKE運動後背包、樂扣樂扣 N 次矽膠密封袋 3 件組、賢者之食桌纖維粉末包、施巴健康活力洗沐組、Line Points 500點等萬元好禮，絕對讓跑者拿到手軟、滿載而歸！

寶礦力精美又實用的品牌限量週邊好禮，是賽事一大亮點。 圖／噓星聞

流汗後，飲用含電解質的寶礦力水得來解身體的渴，沁涼暢快、元氣滿滿的的感受，一試難忘！風靡全球四十多年的寶礦力水得，是日本大塚製藥透過專業製藥背景、科學實證精神，以「喝的點滴」為概念研發出來的飲料。寶礦力水得成分接近汗水及人體體液水分，可以迅速補充人體流失的水分+電解質，補水效果又好又快，真的解身體的渴，專業級的補水力讓寶礦力水得成為國訓中心指定飲品，同時也是各大馬拉松賽事的補給站飲品。

除了寶礦力水得，還有淺藍色瓶、低卡清爽的ion water，都是你隨時補水、運動健身的好夥伴！11/4的活動會場設有寶礦力補給站替跑者應援，線上跑友不用擔心，寶礦力也有補給服務，可於指定超商免費兌換兩瓶寶礦力水得(詳情請見活動官網公告說明)，整個城市都是你的補給站，隨時隨地解身體的渴。

寶礦力水得和低卡ion water成分接近汗水及人體體液濃度，提供專業級的補水力。 圖／噓星聞

增設21K團體競賽組，限量報名募集中！

第五屆寶礦力路跑於6/12-8/25限量報名募集，今年加開21K團體競賽組，5人一隊，最快速度隊伍前三名將給予獎金獎勵。線上路跑也將集結眾人的「汗水、熱血、愛」，捐款給支持健康領域的公益單位。賽場除了規劃各式趣味打卡牆，讓跑者留下珍貴合影，還有賽後派對氣墊遊戲捉寶箱、匹克球嘉年華Pickleball，更讓大人、小孩都嗨翻天！這麼精采豐富的路跑，一定要呼朋引伴揪團來參加！

2023第五屆寶礦力路跑報名網址：https://lihi3.cc/LDMaq