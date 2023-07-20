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媽不滿罕病兒被嫌吵「怒留1星」！火鍋店「還原現場」反擊：別用來當大人擋箭牌

聯合新聞網／ 綜合報導
日前一對夫妻帶著患有罕見病的孩子到新竹「二月牌」沙茶火鍋店用餐，用餐時間孩子不斷吵鬧、敲打桌子1小時，店家善意提醒，事後卻遭到母親在Google上刷1星負評，認為服務態度不友善。圖／二月牌沙茶爐/海鮮蒸塔-新竹店
日前一對夫妻帶著患有罕見病的孩子到新竹「二月牌」沙茶火鍋店用餐，用餐時間孩子不斷吵鬧、敲打桌子1小時，店家善意提醒，事後卻遭到母親在Google上刷1星負評，認為服務態度不友善。圖／二月牌沙茶爐/海鮮蒸塔-新竹店

日前一家庭帶著患有罕見病的孩子到新竹「二月牌」沙茶火鍋店用餐，用餐時間孩子不斷吵鬧、敲打桌子1小時，店家善意提醒，事後卻遭到母親在Google上刷1星負評，認為服務態度不友善。事後店家也在臉書發文「還原當下過程」，並直言「別用罕病兒來當作大人們沒有作為的『擋箭牌』」。

該名母親到Google評論留下一星控訴店家，表示自己孩子是罕病兒，拿著奶瓶發出敲擊聲，造成其他客人可能有反饋，服務人員來提醒的方式，讓我們完全失去食慾，最後甚至在店裡如坐針氈，一場應該很歡樂的聚餐就這樣毀了。

店家事後也在臉書發文還原當時的過程，有在場客人指出，當時坐在當事人家庭附近，孩子看起來可可愛愛，不說不知道和一般孩子有什麼差別，外人看起來只是覺得特別皮而已，當時奶奶先到，孩子可能是因為爸媽還沒來，沒有安全感，先是敲打餐具、再來又大吼大叫，發出尖叫聲到整間店都聽得到。

當下奶奶也沒有制止，放任孩子吵鬧，客人表示和奶奶對到眼好幾次，其實也可以看出來自己臉色不好，但是奶奶還是沒有處理，因此後來看到Google評論很傻眼，認為該名媽媽可能不知道自己到之前孩子吵了多久，其他桌的客人又包容多久，結束震耳欲聾的一餐後，也沒有任何人來道歉說「不好意思影響到你們了」。

客人直言不是第一次遇到小孩吵鬧，「但卻是第一次吃到那麼火大」，認為服務人員提醒的方式讓人失去食慾，但媽媽卻也沒想到其他人，「要別人顧及妳們的感受，但妳們卻不顧及其他消費者」，並表示自己也是吃得很痛苦的一餐，開開心心的聚餐被毀掉了。

店家說，小孩的行為持續了一小時以上，聲音很大又尖銳，在場的客人也很有耐心等待了一個小時左右，也希望同桌大人可以安撫小孩，但卻沒有等到希望的結果，因此才會上前告知，當沒想到事後會被留下「對親子不友善店家」的評論，認為客人當下沒有告知孩子有罕見病，卻事後用評論網暴，「餐飲業不是神學概念，您不說，我們不會知道」。

店家也說，合理的反應都可以接受，但不是事後用「這種方式」來獨斷評價用心的經營，「罕病兒」本身並沒有錯，店家也並沒有歧視和排擠，反而覺得應該給與更多的關懷，但不是用罕病兒來當作大人們沒有作為的「擋箭牌」，最後也和媽媽喊話說，期待您有更多同理心，在需要的時候，也能了解他人同樣的需要。

店家事後在臉書還原了當天過程，並且有網友也指出，該名媽媽並沒有顧及到其他消費者。圖／二月牌沙茶爐/海鮮蒸塔-新竹店
店家事後在臉書還原了當天過程，並且有網友也指出，該名媽媽並沒有顧及到其他消費者。圖／二月牌沙茶爐/海鮮蒸塔-新竹店

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