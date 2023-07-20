登革熱疫情延燒 是否設前進指揮所 薛瑞元回應了

南台灣登革熱疫情持續延燒，截至19日已累計478例本土病例，以台南市389例為最多，雲林59例排名第二。衛福部長薛瑞元今表示，他下周將赴台南、雲林了解登革熱防治措施執行情況，登革熱防治已有完整作業流程（SOP），衛福部也積極對地方人員加強訓練；雲林過去較少登革熱實戰經驗，會加強訓練。

薛瑞元今出席立院臨時會前，接受媒體聯訪表示，目前登革熱防治的問題是防治措施的落實，因南部近期降雨，民眾清除孳生源後，又遇到下雨，產生新的孳生源，讓民眾陷於疲乏，噴灑殺蚊劑的措施，也會造成民眾不便，這都是防治措施較難落實的原因。

他說，他將赴南部視察，除了看防治措施落實狀況、公權力的行使情況，因近期疫情增加快速，上周增加120例、本周增加140例，且地域上有外擴現象，也會持續注意疫情發展。

媒體問，是否會設立前進指揮所、傳染病分級是否調升？薛瑞元表示，將視實際狀況綜合評估。

根據衛福部疾管署截至19日累計478例本土病例，分別有台南市398例、雲林縣59例、高雄市18例、台中市2例及屏東縣1例。累計7例登革熱重症病例，其中3例住院中。疾管署副署長曾淑慧昨說，今日新增1例登革熱重症為雲林縣60多歲男性，因為血便狀況嚴重，目前在加護病房。