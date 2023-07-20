快訊

台灣人去日本當「神隱少女」？錢湯打工甘苦日記

女子世足賽登場在即 主辦地奧克蘭驚傳槍響 連槍手在內已3人喪生

所有權纏訟10年落幕 美法院判決「兩蔣日記」歸我國史館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜蘇芮颱風最快明形成 賈新興：下周這些地區雨勢較大

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
下周二至下周四受颱風外圍環流影響，南花蓮、台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會。本報資料照片
下周二至下周四受颱風外圍環流影響，南花蓮、台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會。本報資料照片

熱帶性低氣壓今天凌晨2時已經生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周六增強為杜蘇芮颱風的機率高。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時生成，在菲律賓東南方海面，以每小時23公里速度，向北北東進行。有發展為輕度颱風的趨勢。

近期天氣部分，賈新興說，明天午後桃園以南及高雄以北有局部短暫陣雨，周六至周日台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後桃園以南及高雄以北有零星短暫陣雨。下周一午後桃園以南及高雄以北有零星短暫陣雨，傍晚起花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。

賈新興表示，明天至周六菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展有增強為颱風的趨勢，預估下周四有朝港澳方向移動的趨勢。

賈新興說，下周二至下周四受颱風外圍環流影響，南花蓮、台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會。其中下周二花東及屏東有陣雨，下周三花東及屏東有陣雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。下周四北部及宜花東及屏東有陣雨，午後西半部有局部短暫陣雨。下周五至下周六台東及屏東有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。 後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時生成，在菲律賓東南方海面，以每小時23公里速度，向北北東進行。有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
中央氣象局說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時生成，在菲律賓東南方海面，以每小時23公里速度，向北北東進行。有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
下周二至下周四受颱風外圍環流影響，南花蓮、台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
下周二至下周四受颱風外圍環流影響，南花蓮、台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
熱帶性低氣壓今天凌晨2時已經生成，歐洲系集模式預測侵襲機率。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
熱帶性低氣壓今天凌晨2時已經生成，歐洲系集模式預測侵襲機率。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

屏東 颱風 賈新興

延伸閱讀

賈新興：杜蘇芮颱風周六生成機會八成 高壓護體不會往台灣跑

賈新興：第5號颱風杜蘇芮估周四周五生成 可能朝香港廈門行進

俗稱「颱風窩」的季風槽出現了！賈新興：到8初都有熱帶系統發展機會

颱風將生成 賈新興：下周四觀察另1熱帶性低氣壓發展

相關新聞

杜蘇芮颱風最快明形成 賈新興：下周這些地區雨勢較大

熱帶性低氣壓今天凌晨2時已經生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周六增強為杜蘇芮颱風的機率...

杜蘇芮颱風明天生成「比泰利強很多」 吳德榮：下周外圍環流影響台灣

中央氣象局說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時生成，在菲律賓東南方海面，以每小時23公里速度，向北北東進行。有發展為輕度颱風的趨...

車廂太老舊要檢修 莒光號這4班次8月1日起停辦兩鐵服務

台鐵局說，配合車廂檢修，莒光號班次701、722、727、708，自8月1日起停辦兩鐵服務。

都市通風權／城市變火爐不能都怪氣候變遷 看看他國如何靠都市規畫改善

全球熱島效應升溫，越來越多國家將通風權納入法令規範。學者指出，台灣現在的高溫現象，不能都推給氣候變遷，「這根本上是都市規畫問題」。成功大學規劃與設計學院副院長林子平長期關注熱島效應，認為台灣在做建築能效標示減少排熱等方面，已開始實踐，但在通風方面還待努力，「要讓建築物搭配風來降溫」。林子平以德國、日本、新加坡等國舉例，究竟有哪些相關經驗值得台灣學習？

苯巴比妥複方藥納4級管制 基層醫師開立意願恐降低

食藥署日前預告「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑修正「管制藥品分級及品項」草案，將2款藥物納入第4級管制藥品，最快9月上...

營養師公布天然排便神器排行 嗯嗯困難可多吃這5種水果

天氣炎熱，如果水分攝取不足，可能讓便秘問題更加嚴重，有網友分享親身經驗，每次吃完火龍果，都想馬上嗯嗯，認為這可以排上天然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦