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杜蘇芮颱風最快明形成 賈新興：下周這些地區雨勢較大
熱帶性低氣壓今天凌晨2時已經生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周六增強為杜蘇芮颱風的機率高。
中央氣象局說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時生成，在菲律賓東南方海面，以每小時23公里速度，向北北東進行。有發展為輕度颱風的趨勢。
近期天氣部分，賈新興說，明天午後桃園以南及高雄以北有局部短暫陣雨，周六至周日台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後桃園以南及高雄以北有零星短暫陣雨。下周一午後桃園以南及高雄以北有零星短暫陣雨，傍晚起花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。
賈新興表示，明天至周六菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展有增強為颱風的趨勢，預估下周四有朝港澳方向移動的趨勢。
賈新興說，下周二至下周四受颱風外圍環流影響，南花蓮、台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會。其中下周二花東及屏東有陣雨，下周三花東及屏東有陣雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。下周四北部及宜花東及屏東有陣雨，午後西半部有局部短暫陣雨。下周五至下周六台東及屏東有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。 後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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