苯巴比妥複方藥納4級管制 基層醫師開立意願恐降低

食藥署日前預告「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑修正「管制藥品分級及品項」草案，將2款藥物納入第4級管制藥品，最快9月上路。但基層醫師反映，部分複方苯巴比妥藥品患者使用效果好，納管後每顆都要設置簿冊，民眾、診所都怕惹上麻煩，預計用完庫存後不再開立。

新北幼兒園餵藥案偵結不起訴，但事件引發國人對苯巴比妥類鎮靜藥物的關注，食藥署表示，鑒於苯巴比妥及氯二氮平複方製劑可能造成幼童的傷害，納入第4級管制，新制上路後，持有苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑的醫療院所，必須依規定申請管制藥品登記證，詳細記載使用量，定期申報。

基層醫療協會理事、開業小兒科醫師詹前俊指出，巴比妥藥物第4級納管相當合理，但苯巴比妥的複方藥物納管有些矯枉過正，病患有時只是胃痙攣，需要鎮定，並且指名用習慣的苯巴比妥藥品，用量很小；但納入第4級管制藥品以後，只要拿1顆，病患都要簽名以示負責，都怕惹上麻煩，降低用藥意願。

詹前俊表示，目前診所裡仍有半瓶苯巴比妥複方藥，目前預計用罄後就不再補貨，即使新制上路前有剩，基層醫師開立相關處方箋的意願也很低，恐怕最後都得銷毀。若真的有需要苯巴比妥複方藥物的病患，可能得去大醫院找，這也無益分級醫療。

「政府應跟基層醫師討論一下，管制藥品可以彈性調整。」詹前俊建議，不少病患在基層診所看病看習慣了，對部分苯巴比妥複方藥物也用慣了，指名只要某款藥，新制上路後恐怕損及病患權益，針對部分的腸胃科用藥，應再斟酌納管。