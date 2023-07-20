熱帶性低氣壓生成最新路徑曝 最快明形成杜蘇芮颱風

熱帶性低氣壓生成。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天凌晨2時在鵝鑾鼻東南方約1640公里海面上，有熱帶性低氣壓TD06生成，以時速23公里朝北北東方向進行，未來1至2天有機會增強為今年第5號颱風杜蘇芮（Doksuri）。

他說，預估周末將轉向西到西北西方向朝呂宋島移動。下周一、周二路徑偏向通過呂宋島進入南海機會較高，初估對台灣無直接影響，仍有變動空間。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，菲律賓東方海面的熱帶擾動在今天凌晨發展為熱帶性低氣壓，未來一兩天將進一步增強為今年第5號颱風杜蘇芮，預估到周日以前都會在菲律賓東方海面發展活動，對台灣還沒有影響。

不過，歐宗學說，下周的路徑預報分歧大，預估以偏西路徑通過菲律賓呂宋島進入南海機會較高，仍需要持續追蹤觀察。

今天台灣仍是處在太平洋高壓勢力邊緣的東南風環境中，歐宗學表示，大氣並不算穩定，加上偏多的水氣，昨晚到今天清晨在中北部沿海地區有些短暫陣雨，局部地區的雨勢還不小。

歐宗學表示，預估白天期間雨勢都會趨緩，午後熱對流雲系發展，仍可能各地山區及西半部地區局部較大雨勢，部分地區降雨延續到夜間，仍要留意午後雷陣雨影響。

預估類似的天氣型態延續到周末，歐宗學說，午後降雨熱區都偏向山區及西半部地區，東半部偶有局部短暫陣雨。雖然午後容易有大雨發生，但沒下雨前氣溫依然偏高炎熱，戶外活動要做好防曬、補充水分，以免熱傷害。

下周的天氣將跟未來的杜蘇芮颱風有關，歐宗學說，它的西行路徑有多偏北，將左右台灣各地的天氣型態，不過依目前的路徑趨勢大略估計的話，東南部花東至恆春半島地區下周一至周三降雨機會高，其他地區則大致是午後陣雨天氣。