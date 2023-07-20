杜蘇芮颱風明天生成「比泰利強很多」 吳德榮：下周外圍環流影響台灣

中央氣象局說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時生成，在菲律賓東南方海面，以每小時23公里速度，向北北東進行。有發展為輕度颱風的趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，菲律賓東方海面的擾動，已於今晨2時發展為熱帶低壓，明天發展成颱。

吳德榮說，歐洲系集模式仍模擬，其系集平均路徑與泰利的實際路徑類似。由菲律賓東方海面，先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，續朝廣東進行。系集最右成員觸及台灣，最左成員則通過菲律賓中部進入南海，顯示其不確定性範圍。

他表示，美國系集模式模擬則大幅調整為系集平均路徑通過台灣，但各別系集成員非常分散。兩模式皆模擬明天有機率發展成颱；且因高海溫、垂直風切小，將繼續增強至中度以上，會比泰利強很多。但以目前模擬路徑的不確定性，研判其是否侵台言之過早，應觀察模式調整。

吳德榮說，今天水氣漸減，天氣晴朗偏熱，要防曬、防中暑；大氣不穩定，午後仍有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨；北部24至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮表示，明天至周日水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後有雷陣雨，對流減弱，範圍縮小。下周一、周二熱帶系統通過呂宋島北部，其外圍環流開始對台灣天氣有些影響；迎風面花東、恆春半島降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨的機率。