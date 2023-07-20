健康你我他／人瑞老爸行動不便 和外看溝通靠翻譯

老爸年輕時歷經戰亂隨軍來台，下半生遇見性情剛烈的老媽，由於早年生活環境不好，老媽常為柴米油鹽與老爸鬧得不可開交，因此家中四個兄弟姊妹無人常住家中，大家都提早搬出去成家立業。老媽個性未曾改變，老爸卻穩如泰山、心情平靜，也許如此才讓老爸成為人瑞。

數年前，老媽離開人世，從那天開始，老爸就一個人住在30多坪的大樓公寓內，雖然他的年紀逾百歲，一切生活尚能自理，腦袋還十分清晰，但他常對我們說：「我很孤單寂寞」，因為老鄰居、朋友大都離開人世，這成為他在世上的唯一苦惱。

雖然我們兄弟姊妹逢年過節或有空，都會回去陪伴他，孤獨寂寞卻常湧上他的心頭，直到前年不小心摔倒在地上，被送醫院治療，動了手術打上鋼釘，從此以後他走路就得萬分小心，且隨著年齡增長，他的行動漸漸不靈活。

老爸一個人住的日子，因為年紀大，身體機能日漸敗壞，肌肉流失日趨嚴重，骨瘦如柴，一切讓人看了不捨，但也無可奈何。

為避免再發生意外，請了一位菲律賓外籍看護，協助老爸生活起居，只是外籍看護不懂國台語，雙方溝通有問題，因此，我就成為翻譯官，負責解決外看生活碰到的難題，因為老爸常用毛筆字下指令，外看會轉傳給我，再翻譯給她看。