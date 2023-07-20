聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉福音／日商退休部長捐儀器 助台消滅肝病

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
日商部長加藤秀次(左)與肝基會董事長許金川結識42年，在退休前捐贈儀器給肝基會。記者邱書昱／攝影
日商部長加藤秀次(左)與肝基會董事長許金川結識42年，在退休前捐贈儀器給肝基會。記者邱書昱／攝影

關心台灣肝病預防的日本佳能醫療公司醫療部長加藤秀次今年將退休，他與肝基會董事長許金川結識42年，知道肝基會發起環島腹部超音波檢查行動，特地自掏腰包致贈手提式超音波儀器，僅1.2公斤，方便帶到偏鄉，為更多人篩檢服務。

許金川盛讚加藤善舉，為台灣消滅肝病做出貢獻，也象徵台日堅定的情誼。

傳統腹部超音波機器重達25公斤，大小如同行李箱，光是搬運移動就相當困難，這台手提式儀器，重1.2公斤，斜背方式能輕鬆替民眾檢查，儀器的解析度與血流敏感度也格外清晰，對於遠赴偏鄉檢查是一大利器。

說著一口流利中文的加藤秀次，大學時期就來台交流，在台工作42年，了解台灣在B、C肝防治的用心，也牽起和許金川及台灣肝病專家們的淵源，近期參訪肝基會時，發現替全台進行腹部超音波使用的仍是笨重、舊型儀器。趁退休之際購買新型檢查工具，期盼能替台灣肝病篩檢盡一份心力。

「台灣是我第二個故鄉。」加藤秀次說，台灣民眾的熱情、食物深深吸引他，退休之後還是會回來台灣玩、見見老友，「但這次不是工作了！」

許金川說，40年前在台大替民眾進行腹部超音波檢查，資源有限，但只要開口，加藤秀次二話不說都會給予大力協助，因此結緣，如今一路走來成立基金會，老友退休仍不忘替台灣消滅肝病盡力，「以個人力量捐贈，心中有愛」。

肝基會呼籲，B、C肝帶原者或40歲以上民眾，至少每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，肝基會從2021年開始推動免費腹部超音波檢查，至今三年，共同參與的醫療院所愈來愈多。今年串聯全台24家醫院，將在7月23日上午同步提供符合條件的民眾免費篩檢，期盼喚起國人對肝病的重視。

肝病 C肝 偏鄉

延伸閱讀

南投醫院23日免費超音波篩檢 及早發現BC肝防肝癌

企業特殊文化！跳早操、輪流煮飯還不是最瞎 網曝：傳產日商都常見

許金川／醫師說「燒燒就好！」病人嚇得半死，為什麼？

日職／火腿投打成長擺脫墊底 王柏融想拚一軍難度更高

相關新聞

史上新低！最新養豬頭數調查出爐 在養量524.2萬頭

國內養豬場數、在養量持續創新低。根據最新出爐的養豬頭數調查統計，2023年5月底，國內養豬場再創新低，為5893場，比上...

研擬不設觀音海纜上岸處 CIP竹苗3離岸風場4闖環評未過

環保署今召開竹渢汎離岸風電環評、新竹渢成離岸風電環評、苗栗渢利離岸風電環評等3案專案小組第4次聯席初審會議。先前會議環委...

慟！馬來貘「貘克」疑熱衰竭致死 醫：熱傷害會累積的

台北市立動物園熱帶雨林區7歲多的馬來貘「貘克」昨天下午死亡，北市立動物園初步懷疑是熱衰竭導致器官衰竭死亡，明天將交由台大...

評審團：讀過都會感動 願景工程與聯合報系奪銀響力2獎

第三屆「銀響力新聞獎」今天（19）舉行頒獎典禮，願景工程基金會與聯合報合作的專題報導《照顧殺人》，獲得「數位創新獎」。聯...

登革熱10年最嚴峻 國民女婿羅一鈞進駐台南「這」是關鍵

國內登革熱疫情延燒，今年累計至已達478例本土病例，為十年來同期最高。疾管署發言人曾淑慧表示，登革熱應變分三層級，目前為...

別放任度數飆升！高度近視增3眼疾風險 醫：雷射手術救不回

兒童近視放任度數增長，增加罹病風險雷射手術也沒轍！新冠疫情3年期間，因線上上課增加使用3C時間，也因為疫情不敢回診而中斷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦