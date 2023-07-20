偏鄉福音／日商退休部長捐儀器 助台消滅肝病

關心台灣肝病預防的日本佳能醫療公司醫療部長加藤秀次今年將退休，他與肝基會董事長許金川結識42年，知道肝基會發起環島腹部超音波檢查行動，特地自掏腰包致贈手提式超音波儀器，僅1.2公斤，方便帶到偏鄉，為更多人篩檢服務。

許金川盛讚加藤善舉，為台灣消滅肝病做出貢獻，也象徵台日堅定的情誼。

傳統腹部超音波機器重達25公斤，大小如同行李箱，光是搬運移動就相當困難，這台手提式儀器，重1.2公斤，斜背方式能輕鬆替民眾檢查，儀器的解析度與血流敏感度也格外清晰，對於遠赴偏鄉檢查是一大利器。

說著一口流利中文的加藤秀次，大學時期就來台交流，在台工作42年，了解台灣在B、C肝防治的用心，也牽起和許金川及台灣肝病專家們的淵源，近期參訪肝基會時，發現替全台進行腹部超音波使用的仍是笨重、舊型儀器。趁退休之際購買新型檢查工具，期盼能替台灣肝病篩檢盡一份心力。

「台灣是我第二個故鄉。」加藤秀次說，台灣民眾的熱情、食物深深吸引他，退休之後還是會回來台灣玩、見見老友，「但這次不是工作了！」

許金川說，40年前在台大替民眾進行腹部超音波檢查，資源有限，但只要開口，加藤秀次二話不說都會給予大力協助，因此結緣，如今一路走來成立基金會，老友退休仍不忘替台灣消滅肝病盡力，「以個人力量捐贈，心中有愛」。

肝基會呼籲，B、C肝帶原者或40歲以上民眾，至少每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，肝基會從2021年開始推動免費腹部超音波檢查，至今三年，共同參與的醫療院所愈來愈多。今年串聯全台24家醫院，將在7月23日上午同步提供符合條件的民眾免費篩檢，期盼喚起國人對肝病的重視。