中大樂透捐一半獎金 破台彩紀錄

大樂透頭獎得主獨得一億元，慷慨捐出實際所得的一半共三九四○萬元做公益，其中七百萬元指定給台中市政府辦理社會福利服務。台中市長盧秀燕說，這是一位有福之人，可挹注弱勢家庭、兒童青年及慈善事項等，祝福下次再中獎。台彩董事長薛香川說，這位無名氏破紀錄捐出一半實領獎金，也打破台彩紀錄，愛心感人。

盧秀燕說，中獎人是台中市民，台中人特別有愛心。這位市民感念疫情期間受到政府照顧，大愛捐出扣稅後實領獎金的一半，受贈單位除了台中市府，還有慈善文教基金會、醫院和宮廟等，都是長期從事社會福利服務、協助弱勢族群的單位。兼具善心與智慧的方式，非常佩服也深感榮幸。

薛香川說，公益彩券銷售收入近四成用在公益，從二○○七年一月至今年五月底，為政府創造四三九三點九四億元公彩盈餘，中獎人捐款達五十八點七億元，捐助超過二百個社福單位及公益團體，受捐助對象包括學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身障人士到偏遠地區的獨居老人等，超過七六九萬人次受惠。

台中市社會局表示，這七百萬元善款將用在協助弱勢兒少及青年脫貧儲蓄、消弭月經貧窮、修繕兒童發展社區資源中心設施設備、安置差額補助等，造福近二萬人次、四百戶家庭，希望未來有更多熱心人士參與社會公益，散播更多愛心。